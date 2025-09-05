Boniek już wie. Taki wynik typuje w meczu Polska - Finlandia

Reprezentacja Polski ma już za sobą debiut z nowym selekcjonerem Janem Urbanem na ławce. Biało-Czerwoni zremisowali na wyjeździe z Holandią (1:1), a decydującego o końcowym wyniku gola zdobył obrońca Aston Villi Matty Cash. Kolejnym rywalem Polaków będzie Finlandia - rywal, z którym przegrali oni w czerwcu (1:2). Były prezes PZPN Zbigniew Boniek jest jednak optymistą. W niedzielnym rewanżu spodziewa się korzystnego wyniku.

Boniek przewiduje. Tak zakończy się mecz z Finlandią

"Z Finlandią widzę spokojne trzy/cztery zero" - napisał na portalu X, dodając emotikony piłki i polskiej flagi. Boniek wierzy więc, że w Chorzowie dojdzie do powtórki scenariuszu sprzed lat. W 2016 i 2020 roku Polacy na własnym terenie mierzyli się z Finlandią. W obu przypadkach dali rywalom lekcję futbolu.

Przed dziewięcioma laty za kadencji Adama Nawałki kadra przygotowująca się do Euro 2016 zagrała z Finlandią we Wrocławiu. Polacy rozegrali koncertowe spotkanie. Wygrali 5:0, a na liście strzelców znalazły się nazwiska Filipa Starzyńskiego, Kamila Grosickiego i Pawła Wszołka. Grosicki i Wszołek zdobyli po dwa gole, a ozdobą meczu była asysta Bartosza Salamona, który posłał diagonalne podanie do wbiegającego na wolne pole Grosickiego, ustalającego wynik na 5:0.

Cztery lata później - pod wodzą Jerzego Brzęczka - Biało-Czerwoni wygrali z Finami 5:1. Tym razem bohaterem meczu był Kamil Grosicki. W 38 minut zdobył hat-tricka, a w drugiej połowie gole dla Polaków zdobyli Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik.

Czy tym razem dojdzie do podobnego scenariusza? Odpowiedź na to pytanie poznamy w niedzielę 7 września. Mecz Polski z Finlandią rozpocznie się tego dnia o 20:45. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego spotkania. Będzie ona dostępna na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.

