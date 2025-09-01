PZPN ogłosił: dodatkowe powołanie na zgrupowanie reprezentacji Polski

Na początku sierpnia Polski Związek Piłki Nożnej oficjalnie poinformował, że Jerzy Brzęczek został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski U-21. Zastąpił na tym stanowisku Adama Majewskiego, którego otwarcie skrytykował prezes PZPN-u Cezary Kulesza. - Wiadomo, że trener Adam Majewski awansował na Euro U-21. Natomiast później stało się dużo złego. Jego powołania, roszady… trudno było to zaakceptować. Jako prezes nigdy nie wtrącam się w decyzje trenera, ale mam prawo go z nich rozliczyć - powiedział Kulesza.

Dodatkowe powołanie do kadry U-21

We wrześniu reprezentacja U-21 rozegra dwa mecze w eliminacjach do mistrzostw Europy z Macedonią Północną i Armenią. Jerzy Brzęczek już wcześniej wybrał zawodników na te spotkania, ale w poniedziałek PZPN poinformował o dodatkowym powołaniu.

"Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21 Jerzy Brzęczek powołał dodatkowo bramkarza Łódzkiego Klubu Sportowego Aleksandra Bobka na mecze kwalifikacji mistrzostw Europy z Macedonią Północną (5 września, godz. 18:00, Kraków) i Armenią (9 września, godz. 15:00 Erywań)" - czytamy w komunikacie związku.

21-letni Aleksander Bobek od czerwca 2020 roku jest piłkarzem ŁKS-u Łódź. W obecnym sezonie wystąpił we wszystkich dotychczasowych ośmiu spotkaniach I ligi, w których zanotował cztery czyste konta i wpuścił siedem bramek. W sumie w 83 meczach dla łódzkiego klubu rozegrał 83 spotkania, wpuścił w nich 126 bramek i 15 razy zachowywał czyste konto. Dotychczas trzykrotnie występował w barwach młodzieżowych reprezentacji Polski (U-19 i U20).

