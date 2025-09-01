Neymar odpowiada Ancelottiemu na brak powołania. Bez ogródek

Neymar, który nie grał w narodowych barwach od prawie dwóch lat, zaprzeczył słowom trenera Canarinhos Carlo Ancelottiego, zapewniając, że jego nieobecność w nadchodzących meczach nie jest związana ze słabą kondycją i ogólnymi problemami fizycznymi. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii (79 goli w 128 meczach) jasno zasugerował, że chciał otrzymać powołanie na wrześniowe mecze eliminacji mistrzostw świata.

Neymar odpowiada Ancelottiemu

Kilka dni temu Ancelotti zapowiedział, że nie powoła Neymara, ponieważ ten ma problemy zdrowotne, a drużyna potrzebuje go w pełni formy fizycznej. Sam zawodnik twierdzi natomiast, iż brak zaproszenia na zgrupowanie ma charakter czysto sportowy.

- Miałem obrzęk mięśnia przywodziciela. To było denerwujące, ale nic poważnego, nawet dzisiaj grałem - powiedział Neymar po ostatnim, niedzielnym meczu Santosu z Fluminense.

- Myślę, że zostałem pominięty (przy powołaniach - przyp.red.) z przyczyn sportowych, nie sądzę, żeby to miało związek z moją sytuacją zdrowotną - dodał, wyjaśniając całą sprawę. Jednocześnie nie mówił o tym, by miał do Ancelottiego wielkie pretensje.

Liczne kontuzje zniszczyły karierę Neymara

Brazylia ma już zapewniony awans na mistrzostwa świata 2026. We wrześniu w ostatnich meczach eliminacyjnych zmierzy się z Chile (4 września) i Boliwią (9 września). Neymar wyczekuje na powrót do kadry. Właściwie przez większość kariery mierzy się z poważnymi kontuzjami, ale kibice liczą, że wesprze drużynę na przyszłorocznym mundialu.

Ostatni raz Neymar grał w reprezentacyjnych barwach 17 października 2023 roku w meczu z Urugwajem (0:2) w Montevideo, gdzie opuścił boisko na noszach po urazie lewego kolana.

