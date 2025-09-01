Neymar odpowiada Ancelottiemu na brak powołania. Bez ogródek

Neymar, który nie grał w narodowych barwach od prawie dwóch lat, zaprzeczył słowom trenera Canarinhos Carlo Ancelottiego, zapewniając, że jego nieobecność w nadchodzących meczach nie jest związana ze słabą kondycją i ogólnymi problemami fizycznymi. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii (79 goli w 128 meczach) jasno zasugerował, że chciał otrzymać powołanie na wrześniowe mecze eliminacji mistrzostw świata.
Kilka dni temu Ancelotti zapowiedział, że nie powoła Neymara, ponieważ ten ma problemy zdrowotne, a drużyna potrzebuje go w pełni formy fizycznej. Sam zawodnik twierdzi natomiast, iż brak zaproszenia na zgrupowanie ma charakter czysto sportowy.
- Miałem obrzęk mięśnia przywodziciela. To było denerwujące, ale nic poważnego, nawet dzisiaj grałem - powiedział Neymar po ostatnim, niedzielnym meczu Santosu z Fluminense.
- Myślę, że zostałem pominięty (przy powołaniach - przyp.red.) z przyczyn sportowych, nie sądzę, żeby to miało związek z moją sytuacją zdrowotną - dodał, wyjaśniając całą sprawę. Jednocześnie nie mówił o tym, by miał do Ancelottiego wielkie pretensje.
Brazylia ma już zapewniony awans na mistrzostwa świata 2026. We wrześniu w ostatnich meczach eliminacyjnych zmierzy się z Chile (4 września) i Boliwią (9 września). Neymar wyczekuje na powrót do kadry. Właściwie przez większość kariery mierzy się z poważnymi kontuzjami, ale kibice liczą, że wesprze drużynę na przyszłorocznym mundialu.
Ostatni raz Neymar grał w reprezentacyjnych barwach 17 października 2023 roku w meczu z Urugwajem (0:2) w Montevideo, gdzie opuścił boisko na noszach po urazie lewego kolana.
