Mógł trafić do Juventusu. Jednak zostaje w ekstraklasie. Umowa przedłużona

ŁKS Łódź awansował do ekstraklasy po trzech latach przerwy. Zespół prowadzony przez Kazimierza Moskala zajął pierwsze miejsce w I lidze i nie musiał rywalizować w barażach o awans. Spora w tym zasługa Aleksandra Bobka, który dobrze się sprawował między słupkami i zanotował cztery czyste konta. Jego talent docenił zespół badawczy CIES Football Observatory, umieszczając Bobka na liście najbardziej utalentowanych piłkarzy. Bramkarz ŁKS-u zajął 13. miejsce w tym rankingu.

Utalentowany bramkarz mógł trafić do Juventusu. A zostaje w beniaminku ekstraklasy

W marcu tego roku Gianluca Di Marzio informował, że Bobek może trafić do Juventusu przed startem kolejnego sezonu. Turyńczycy interesowali się nim już latem zeszłego roku. Bobek miałby wtedy grać w zespole Juventusu do lat 23, który występuje w Serie C, więc na trzecim poziomie rozgrywkowym we Włoszech. "W tym momencie Juventus nie szuka młodszego bramkarza do zastąpienia Wojciecha Szczęsnego, ma inne priorytety" - podawał Di Marzio.

Teraz już wiemy, że z transferu Bobka nic nie będzie, bo bramkarz przedłużył kontrakt z ŁKS-em do końca czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. - Bardzo się cieszę, że zostaję w Łodzi i będę mógł pomóc ŁKS-owi w ekstraklasie. Od początku był pomysł, że zostaję w klubie, tylko była kwestia dogadania się. Była lekka ekscytacja tymi negocjacjami - mówił Bobek w rozmowie z oficjalnym kanałem YT ŁKS-u.

- Czuję ekscytację. Każdy mecz będzie w ekstraklasie rozgrywany na dużym stadionie, z dużą liczbą kibiców. Pod względem medialnym to także coś innego niż pierwsza liga. Za dzieciaka zawsze marzyło się o tej ekstraklasie. Teraz dochodzi do ciebie, że to marzenie się ziściło i sam masz szansę w niej zagrać, w dodatku w barwach ŁKS-u - dodał wychowanek łodzian.

W jego pierwszym meczu w ekstraklasie ŁKS zagra na wyjeździe z Legią Warszawa. Ten mecz odbędzie się w piątek 21 lipca o godz. 20:30.