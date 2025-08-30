Gromy spadły na trenera reprezentacji Polski. "On jest niewiarygodny"

Kamil Grabara był pomijany w powołaniach przez Michała Probierza, ale na pierwsze zgrupowanie po odejściu tego szkoleniowca przyjedzie. Zabraknie za to Marcina Bułki, który nie tak dawno zamienił Niceę na saudyjski NEOM FC. Jaka jest prawda o hierarchii polskich bramkarzy w reprezentacji Polski? Kulisy ujawnił dziennikarz Prawdy Futbolu Roman Kołtoń.

Oto prawda o kadrze. Kołtoń ujawnił szczegóły

- Rzeczywistość, jeśli chodzi o polskich bramkarzy w reprezentacji, kształtuje Andrzej Dawidziuk. On namawiał Czesława Michniewicza i Michała Probierza do tasowania golkiperami. Efekty były różne - powiedział Kołtoń na kanale Meczyki.pl.

- Jesienią Dawidziuk namawiał Probierza, by w Lidze Narodów Skorupski zagrał trzy mecze i Bułka też trzy. Teraz przyszedł nowy selekcjoner, a Dawidziuk mówi, że Bułka out. On jest dla mnie niewiarygodny. Przecież to on namawiał Probierza, by Bułka raz był jedynką, a raz dwójką - przyznał dziennikarz.

- Nie przeszkadza mi powołanie Grabary - on powinien być wcześniej w trójce polskich bramkarzy, tak samo jak teraz Bułka. Nie rozumiem, że Bułka był wcześniej dwójką, a teraz wypadł poza czwórkę. Wiarygodność takiego trenera jest dla mnie kłopotliwa - skwitował.

Polska od wielu lat nie może narzekać na brak dobrych bramkarzy. Przez lata rywalizację o bluzę z numerem jeden toczyli Wojciech Szczęsny i Łukasz Fabiański. Obecnie w odwodzie jest jeszcze Radosław Majecki na co dzień występujący w Breście.

Na kogo ostatecznie zdecyduje się Urban między słupkami polskiej kadry? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w przyszłym tygodniu. Selekcjoner zadebiutuje 4 września meczem z Holandią, a trzy dni później Polacy zagrają z Finlandią. Oba mecze odbędą się w ramach eliminacji do mistrzostw świata.

