Miliony euro na stół za Szczęsnego. Barcelona nie chce dłużej czekać

FC Barcelona wypożyczyła Inakiego Penę do Elche, a to pozwoliło zarejestrować Gerarda Martina w pierwszej drużynie. W kolejce są Wojciech Szczęsny i Roony Baardghji. Mogli być już wcześniej zarejestrowani, gdyby Barcelona nie prowadziła tak długo rozmów dotyczących rozwiązania kontraktu z Oriolem Romeu, a Hector Fort nie zwlekał z decyzją odnośnie swojej przyszłości. Chętny na transfer obrońcy jest Real Mallorca. Kwestia odejścia Peni też była długo rozwiązywana.

Barcelona ma plan ws. rejestracji Szczęsnego

Sytuacja finansowa Barcelony w La Lidze wciąż jest skomplikowana, klub nie wrócił do zasady 1:1 w ramach finansowego fair play, mimo że zarząd od miesięcy zapowiadał, że tego lata uda się do niej wrócić. W klubie zdają sobie sprawę, że to negatywnie przekłada się na rejestrację zawodników. Przez to Hansi Flick ma do dyspozycji ograniczoną kadrę. Niemiec wciąż nie może zabrać na mecze Wojciecha Szczęsnego.

Ale wkrótce powinno się to zmienić. Według informacji Radia COPE Barcelona nie chce czekać, aż rozwiąże się kwestia przyszłości Romeu i Forta, by zwolnić miejsce w budżecie. Władze klubu postanowiły powołać się na nowe gwarancje bankowe w wysokości pięciu milionów euro.

Stosowne dokumenty zostały już wysłane do La Ligi. Gwarancje zostaną aktywowane do procesu rejestracyjnego Szczęsnego i Bardghjiego, jeśli liga uzna, że to konieczne.

Szczęsny jest przewidywany w tym sezonie przez sztab Flicka jako drugi bramkarz. Trener Barcelony chce, by ogrywał się Joan Garcia, a Polak miałby pełnić rolę doświadczonego zmiennika dla Hiszpana i swego rodzaju mentora dla niego.

W niedzielę FC Barcelona zagra trzeci mecz w La Lidze w tym sezonie. Zmierzy się na wyjeździe z Rayo Vallecano, rywalem Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:30.

Okienko transferowe w La Liga trwa do 1 września. Do tego czasu kluby mogą rejestrować piłkarzy. Jeśli nie zdążą, to będą mogły tego dokonać dopiero w styczniu.

