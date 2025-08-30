Grabara mówił o kadrze Polski. Nie wiedział, że Urban już go powołał

Jan Urban w piątkowe południe ogłosił nazwiska piłkarzy powołanych na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski i dwa mecze w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Selekcjoner zaprosił na nie czterech bramkarzy: Bartłomieja Drągowskiego, Kamila Grabarę, Bartosza Mrozka i Łukasza Skorupskiego.

Kamil Grabara mówi o kadrze

Kami Grabara na temat powołania do reprezentacji Polski wypowiedział się w rozmowie z Mateuszem Święcickim, dziennikarzem Eleven Sports. Zanim jeszcze dowiedział się, że został powołany. - Urban dzwonił? - zapytał Święcicki. - Nie - krótko odpowiedział Grabara. - Czy ty czekasz na piątkowe powołania, czy już przywykłeś do tego, że nie? - od razu skontrował dziennikarz.

- Ja jestem chyba jedynym piłkarzem na świecie, który jest zawsze pytany o grę w reprezentacji swojego kraju, a od dwóch czy trzech lat na zgrupowaniu kadry nie był. Uważam, że jest to krzywdzące, natarczywe w moim kierunku. Ja bym chciał opowiadać o graniu czy byciu w kadrze Polski tylko w momencie, w którym bym w niej był. A ja jestem w takiej patowej sytuacji, że w kadrze nie jestem, a zawsze jestem o to pytany, i to jest trochę męczące. Reasumując - ja jestem gotowy. Jeśli zostaną powołany do kadry, to pewnie będę. Jeśli nie zostanę powołany, to nic się nie zmieni, bo przywykłem do tego - powiedział Grabara.

Okazuje się, że Grabara powołanie otrzymał. Niektórzy eksperci uważają, że może zostać numerem "1" w polskiej bramce.

- Mam przeświadczenie, że Janek Urban chce dokonać pewnej zmiany i terapii wstrząsowej. Nie wykluczam Kamila Grabary między słupkami. Mimo że hierarchia się wcześniej ukształtowała, Łukaszowi nie wyszedł mecz z Finlandią – pamiętamy jak wypluł piłkę - mówił dziennikarz Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego.

Grabara w kadrze zagrał dotychczas tylko jeden mecz. Było to dawno temu, bo w czerwcu 2022 roku.

