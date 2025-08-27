Niewiarygodne, co planują upokorzeni baronowie PZPN. "Zemsta"

30 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Piłki Nożnej, podczas którego Cezary Kulesza został wybrany na prezesa na ostatnią, czteroletnią kadencję. Jednocześnie przepadli jego kandydaci na stanowiska wiceprezesów: Maciej Mateńko, Mieczysław Golba oraz Henryk Kula. Zamiast nich wybrani zostali Dariusz Mioduski, Adam Kaźmierczak i Sławomir Kopczewski.

Baronowie PZPN chcą zmian w zarządzie. Mają plan

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że Dariusz Mioduski może nie utrzymać stanowiska wiceprezesa, gdyż według sądu przepisy wykluczają sytuację, w której można łączyć stanowisko wiceprezesa PZPN i właściciela klubu. Ta sprawa jest ciągle w toku, a w środę Weszło poinformowało, że ruch chcą wykonać baronowie pod przewodnictwem Henryka Kuli, którzy polegli w czerwcowych głosowaniach.

"Interpretacje przepisów są różne – obóz skupiony wokół odsuniętych od władzy baronów twierdzi, że Mioduski nie może zostać wiceprezesem, zaś prawnicy Legii Warszawa przekonują, że wszystko jest w jak najlepszym porządku" - czytamy.

To jednak nie koniec, gdyż zdaniem źródła, baronowie zbierali podpisy w celu odwołania ze stanowiska wiceprezesa Tomasza Garbowskiego, który odpowiada za futbol amatorski i był rekomendowany przez szefów wojewódzkich związków, a nie Cezarego Kuleszę.

"Zemsta betonu", jak to ujęło Weszło, zakłada podważenie legalności wyboru Mioduskiego, co pozwoliłoby na nagłe zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia (w normalnych okolicznościach zwoływane jest raz do roku). Wtedy musiałby zostać wybrany nowy wiceprezes ds. zagranicznych. "Mający tę świadomość działacze uknuli więc makiaweliczny plan polegający na pozbyciu się przy okazji Garbowskiego. W ten sposób chcieliby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu" - podkreślono. Do głosowania nad nowym wiceprezesem ds. piłki amatorskiej potrzeba przynajmniej ośmiu podpisów szefów wojewódzkich związków.

