Dwa lata i koniec. Będzie sensacyjny powrót do reprezentacji Polski
Lada dzień poznamy powołania Jana Urbana na wrześniowe mecze reprezentacji Polski. Kogo znajdziemy na liście? "Przegląd Sportowy" Onet przekazał, że do kadry po blisko dwóch latach ma wrócić piłkarz, który w narodowych barwach rozegrał 32 spotkania.
>Jan Urban nowym selekcjonerem pilkarskiej reprezentacji Polski
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Jesteśmy coraz bliżej ogłoszenia listy powołań na pierwsze mecze reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata. Według doniesień listę zawodników na mecze z Holandią i Finlandią mamy poznać w najbliższy czwartek bądź piątek. 

Będzie powrót do reprezentacji Polski? Jan Urban może zaskoczyć

Kto może znaleźć się wśród powołanych zawodników? "Przegląd Sportowy" Onet przekazał, że w kadrze na wrześniowe spotkania reprezentacji Polski ma znaleźć się Tomasz Kędziora. "Sięgnięcie po Kędziorę dziwić nie może, wszak nowy selekcjoner nie ma zbyt wielkiego wyboru na pozycji stopera. Z powoływanych ostatnio piłkarzy grających na tej pozycji tylko Jan Bednarek i Sebastian Walukiewicz mogą liczyć na regularne występy" - czytamy. Dodano, że Kędziora może liczyć się w grze o pierwszy skład na wrześniowe mecze.

31-latek dotychczas wystąpił w 32 meczach reprezentacji Polski, w których zdobył bramkę i zanotował dwie asysty. Ostatni raz w biało-czerwonych barwach zagrał blisko dwa lata temu, bo 15 października 2023 roku za kadencji Michała Probierza, gdy Polska zremisowała 1:1 z Mołdawią.

Obecnie Tomasz Kędziora gra dla PAOK-u Saloniki, dla którego w poprzednim sezonie rozegrał 42 spotkania. W obecnych rozgrywkach wystąpił w trzech z czterech spotkań.

Do pierwszego meczu reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana pozostało niewiele ponad tydzień. W czwartek 4 września Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Holandią o godz. 20:45. Trzy dni później - w niedzielę 7 września o godz. 20:45 zagramy z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Relacje tekstowe z obu tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

