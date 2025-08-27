Dwa lata i koniec. Będzie sensacyjny powrót do reprezentacji Polski

Jesteśmy coraz bliżej ogłoszenia listy powołań na pierwsze mecze reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata. Według doniesień listę zawodników na mecze z Holandią i Finlandią mamy poznać w najbliższy czwartek bądź piątek.

Będzie powrót do reprezentacji Polski? Jan Urban może zaskoczyć

Kto może znaleźć się wśród powołanych zawodników? "Przegląd Sportowy" Onet przekazał, że w kadrze na wrześniowe spotkania reprezentacji Polski ma znaleźć się Tomasz Kędziora. "Sięgnięcie po Kędziorę dziwić nie może, wszak nowy selekcjoner nie ma zbyt wielkiego wyboru na pozycji stopera. Z powoływanych ostatnio piłkarzy grających na tej pozycji tylko Jan Bednarek i Sebastian Walukiewicz mogą liczyć na regularne występy" - czytamy. Dodano, że Kędziora może liczyć się w grze o pierwszy skład na wrześniowe mecze.

31-latek dotychczas wystąpił w 32 meczach reprezentacji Polski, w których zdobył bramkę i zanotował dwie asysty. Ostatni raz w biało-czerwonych barwach zagrał blisko dwa lata temu, bo 15 października 2023 roku za kadencji Michała Probierza, gdy Polska zremisowała 1:1 z Mołdawią.

Obecnie Tomasz Kędziora gra dla PAOK-u Saloniki, dla którego w poprzednim sezonie rozegrał 42 spotkania. W obecnych rozgrywkach wystąpił w trzech z czterech spotkań.

Do pierwszego meczu reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana pozostało niewiele ponad tydzień. W czwartek 4 września Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Holandią o godz. 20:45. Trzy dni później - w niedzielę 7 września o godz. 20:45 zagramy z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Relacje tekstowe z obu tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.