Z Legii do reprezentacji Polski. "Udowodnił, że jest w formie"

Legia Warszawa wciąż jest w grze w walce o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Zespół Edwarda Iordanescu dwukrotnie przegrywał z Banikiem Ostrawa, ale ostatecznie zremisował 2:2 po trafieniu Jean-Pierre'a Nsame. - Mam szacunek do Banika i Pavla Hapala, bo to dobra drużyna z dobrym trenerem, ale powinniśmy tu wygrać. Zabrakło nam jednak dwóch rzeczy, z których jestem niezadowolony - mówił trener Legii na pomeczowej konferencji prasowej. Czy któryś z Polaków z Legii powinien otrzymać powołanie do reprezentacji Polski u Jana Urbana?

Z Legii Warszawa do reprezentacji Polski? "Powinien dostać powołanie"

W trakcie programu "Ekstraklasa Raport" na kanale Meczyków eksperci podsumowywali czwartkowe mecze polskich drużyn w pucharach. Tomasz Kupisz wskazał zawodnika Legii, który powinien zostać powołany przez Urbana na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski.

- Paweł Wszołek bardzo dobrze podłączał się do akcji ofensywnych, jego duet z Bartoszem Kapustką dobrze funkcjonował. Wszołek to zawodnik po Oskarze Repce z Rakowa Częstochowa, który powinien dostać powołanie do reprezentacji Polski. Paweł zaliczył asystę i zdobył bramkę w Superpucharze, ale każda jego akcja z prawej strony nakręcała Legię. Ja myślę, że Wszołek w poprzednim sezonie udowodnił, że jest w dobrej formie, a teraz tylko to potwierdza - przekazał były reprezentant Polski.

Po raz ostatni Wszołek znalazł się na zgrupowaniu reprezentacji Polski we wrześniu i październiku 2023 r. Wtedy Wszołek zagrał w meczach z Wyspami Owczymi (oba spotkania po 2:0) i Mołdawią (1:1). Łącznie Wszołek zagrał czternaście spotkań w narodowych barwach, w których strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty.

Gwiazda Premier League chwaliła Wszołka. "Nie widziałem tego nigdy wcześniej"

Wiele miłych słów nt. Wszołka przekazał Eberechi Eze z Crystal Palace, który miał okazję grać z Pawłem w Queens Park Rangers w latach 2017-2019. - Graliśmy na tej samej stronie. Zawsze rozmawialiśmy, jak możemy być bardziej efektywni, jak możemy strzelić gola, jak możemy coś rozegrać. Nauczył mnie bardzo wiele, abym lepiej zrozumiał, co jest potrzebne, aby być piłkarzem pierwszego zespołu. Chodziło przede wszystkim o etykę pracy. Nie widziałem takiej nigdy wcześniej, to na pewno - mówił Eze.

Wszołek występuje w barwach Legii niemal nieprzerwanie od września 2019 r., nie licząc rocznej przerwy na transfer do Unionu Berlin. W tym czasie Wszołek zagrał ponad 210 meczów dla Legii, w których strzelił 38 goli i zanotował 51 asyst. Jego kontrakt z Legią wygasa w czerwcu 2027 r.