Jasno powiedziane! Urban zabrał głos ws. powrotu Szczęsnego do kadry

Po Euro 2024 Wojciech Szczęsny zdecydował się na zakończenie kariery reprezentacyjnej po 84 występach w biało-czerwonej koszulce. Przez kilka tygodni był całkowicie piłkarskim emerytem, ale ponownie wrócił na boisko, gdy podpisał kontrakt z FC Barceloną. Rozegrał cały sezon dla katalońskiego klubu i przedłużył z nim umowę o dwa lata. Czy może więc wrócić do kadry?

Jan Urban ocenił szanse na powrót Wojciecha Szczęsnego do reprezentacji Polski

- O, widzi pan! Życie pisze różne scenariusze i na wszystko bądźmy przygotowani - w tak żartobliwy sposób nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban skomentował pytanie o powrót Wojciecha Szczęsnego do kadry w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onet.

W najnowszym wywiadzie dla portalu WP SportoweFakty Urban już o wiele bardziej stanowczo ocenił szanse powrotu Szczęsnego do reprezentacji Polski.

- Wojtek konkretnie powiedział, czego chce i tak zrobił. Wydaje się, że nie rozważa powrotu do reprezentacji - stwierdził selekcjoner.

W tej samej rozmowie zapowiedział, że chce spotkać się z reprezentantami Polski m.in. Robertem Lewandowskim i Piotrem Zielińskim. - Do mojej rozmowy z Robertem na pewno dojdzie. Nie ukrywałem tego. Wspominałem podczas konferencji prasowej, że mamy sprawę do rozwiązania i nie jest ona do załatwienia na telefon. Oznacza to, że trzeba będzie spotkać się twarzą w twarz z Robertem, Piotrkiem Zielińskim i ważnymi postaciami zespołu, a także z innymi zawodnikami - powiedział, odnosząc się do kwestii opaski kapitańskiej, która obecnie należy do Zielińskiego.