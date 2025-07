Boniek zobaczył, co zrobiła Legia i przemówił. "Na konia go wsadzili"

Legia Warszawa zremisowała w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji do Ligi Europy z Banikiem Ostrawa 2:2. Niewiele brakowało, a to Czesi cieszyliby się ostatecznie ze zwycięstwa. Jedna z bramek dla Banika padła po stracie Juergena Elitima. Zbigniew Boniek broni jednak pomocnika stołecznych, ma tutaj pretensje do pozostałych legionistów.