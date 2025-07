Niemcy od razu zauważyli, co na wakacjach zrobił Lewandowski. Tak go nazwali

Robert Lewandowski zwrócił na siebie uwagę nie tylko kibiców Barcelony, ale też dziennikarzy i mediów na całym świecie. Chodzi o fakt, że Lewandowski... zmienił kolor swoich włosów na blond. "Nowy sezon, nowa fryzura, te same cele" - napisał Lewandowski na Instagramie. "Haha, dobra fryzura bracie" - odpowiedział mu Gavi, który też ma ten kolor włosów. "Chyba to jeszcze nie emerytura", "chyba znowu przegrał zakład", "kryzys wieku średniego" - to z kolei komentarze internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o Lewandowskim: Chciałbym żeby sam przemówił, a nie przez PR-owców

Niemcy zauważyli zmianę u Lewandowskiego. Tak został nazwany po metamorfozie

Dziennik "Sport Bild" zwrócił uwagę na nową fryzurę Lewandowskiego. "Gwiazda Barcelony kompletnie się zmieniła. Lewandowski już tak nie wygląda" - czytamy w tytule i na początku artykułu. Lewandowski zuskał nowy przydomek i został nazwany przez Niemców "LewanBLONDskim". "Mięśnie brzucha Lewandowskiego świadczą o jego dobrej formie. Kilka tygodni przed rozpoczęciem nowego sezonu napastnik pochwalił się nową fryzurą. Jego żona szybko dodała w komentarzach emoji z ogniem i serduszkiem" - dodaje "Bild".

To będzie ważne zadanie Flicka. Lewandowski wraca do treningów od niedzieli

W niedzielę piłkarze Barcelony wrócą do treningów. Hansi Flick zaczął pracę już w piątek rano, kiedy to pojawił się w ośrodku treningowym. Za kilkanaście dni Barcelona uda się na tournee do Azji, gdzie czekają ją trzy mecze towarzyskie, odpowiednio z Vissel Kobe (27.07), Seoul FC (31.07) oraz Deagu FC (04.08).

Jednym z głównych zadań Flicka na samym początku okresu przygotowawczego będzie rozmowa z ter Stegenem, która ma nakłonić bramkarza do odejścia z Barcelony, w związku z podpisaniem Joana Garcii z Espanyolu oraz przedłużenia współpracy z Wojciechem Szczęsnym. Dojdzie też do spotkania między Flickiem a Deco.

Warto dodać, że Lewandowski wszedł już w ostatni rok swojego kontraktu z Barceloną. Niewykluczone, że współpraca nie zostanie przedłużona. Jeżeli Barcelona sprowadzi nowego napastnika w miejsce Polaka, to wybór najpewniej padnie na Juliana Alvareza z Atletico Madryt.

Zobacz też: Tak wygląda ranking UEFA po tym, co zrobiła Legia!

- Jest zainteresowanie klubów z Arabii Saudyjskiej i wciąż będzie się pojawiało. Relacje między agentem Lewandowskiego, Pinim Zahavim, a saudyjskimi klubami są bardzo dobre, więc nie byłbym zaskoczony, jeśli oferty wróciłyby w kolejnych miesiącach - mówił włoski dziennikarz Fabrizio Romano w programie "Okno Transferowe".

Do tej pory Lewandowski zagrał w 147 meczach w barwach Barcelony, w których strzelił 101 goli i zanotował 20 asyst. Lewandowski jest na 18. miejscu w klasyfikacji wszech czasów, a przed nim jest m.in. Christo Stoiczkow (117), Luis Enrique (108) czy Neymar (105).

Relacje tekstowe na żywo z meczów Barcelony w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.