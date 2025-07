Trzęsienie ziemi u rywali Rakowa. Biorą trenera znanego z Ekstraklasy!

Raków Częstochowa zakończył poprzedni sezon Ekstraklasy z wicemistrzostwem Polski, co dało możliwość gry w eliminacjach od drugiej rundy Ligi Konferencji. Zespół Marka Papszuna zacznie swoją europejską przygodę od dwumeczu ze słowacką Żyliną. Raków ma spore problemy przed początkiem nowego sezonu, bo przez urazy - mniejsze i bardziej poważne - z gry wypadli Jean Carlos, Ivi Lopez, Michael Ameyaw i Władysław Koczergin. Do tej pory Raków kupił m.in. Karola Struskiego, Oskara Repkę czy Apostolosa Konstantopoulosa, a także wykupił Jonatana Brauta Brunesa. A co w Żylinie?

Rywale Rakowa mają nowego trenera. Dobrze go znają z Ekstraklasy

Okazuje się, że przed dwumeczem z Rakowem doszło do zmiany trenera w Żylinie. Stanowisko opuścił Czech Petr Ruman, który poprosił o rozwiązanie kontraktu z przyczyn rodzinnych. Klub przychylił się do prośby trenera, co oznacza, że Ruman odszedł po miesiącu letnich treningów i nie poprowadził drużyny w żadnym oficjalnym meczu.

- Petr wniósł do zespołu nowy impuls i elementy niemieckiego szkolenia, co stanowiło podstawę do stopniowego budowania zespołu. Jego podejście do nas było słuszne, szczere i bardzo ludzkie - ogłosił Karol Belaník, dyrektor sportowy Żyliny.

Kto będzie jego następcą? Portal isport.blesk.cz podaje, że wybór klubu padł na Pavola Stano. Na razie klub nie wydał oficjalnego komunikatu ws. nowego trenera, ale media na Słowacji i w Czechach podają, że Stano podpisał roczny kontrakt. Stano pracował w Żylinie w latach 2018-2021, najpierw jako asystent trenera w rezerwach, a potem jako trener pierwszego zespołu.

W latach 2024-2025 Stano był trenerem Górnika Łęczna, z którym nie zdołał wrócić do Ekstraklasy, a jego kontrakt wygasł z końcem czerwca tego roku. Wcześniej odpowiadał za wyniki Wisły Płock na poziomie Ekstraklasy (2022-2023).

Mecze między Żyliną a Rakowem odbędą się 24 i 31 lipca, najpierw w Częstochowie, a potem na Słowacji. Wcześniej Żylina zagra sparingi z Rapidem Wiedeń (12.07) i Grazer AK (15.07). Między meczami z Rakowem Żylina rozpocznie nowy sezon ligi słowackiej od rywalizacji ze Skalicą (27.07).

