Kulesza przemówił ws. powrotu Lewandowskiego. Jaśniej się nie da

W czwartkowy poranek stało się to, czego domagali się kibice i eksperci. Michał Probierz podał się do dymisji i zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski po porażce 1:2 z Finlandią w Helsinkach. - Swoimi działaniami Cezary Kulesza mocno zdewaluował posadę selekcjonera reprezentacji Polski. To bardzo dobra decyzja, czas Probierza w roli selekcjonera po prostu się skończył. Probierz przez dwa lata wmawiał wszystkim dookoła, że wszystko idzie w dobrym kierunku. To były puste słowa - mówił Sport.pl Dariusz Dziekanowski, były reprezentant Polski. Kto będzie nowym selekcjonerem?

Kulesza mówi o Lewandowskim i nowym selekcjonerze. "To nie moja decyzja"

Cezary Kulesza rozmawiał z Polską Agencją Prasową po rezygnacji Probierza. Jak będzie wyglądać sytuacja Lewandowskiego zdaniem prezesa PZPN pod rządami nowego selekcjonera? - To nie będzie moja decyzja, a nowego selekcjonera. Ja nie wnikam w powołania zawodników do kadry. Po to zatrudniam trenera, żeby on decydował o tym, kogo powołuje. Jeżeli trener uzna za słuszne, żeby powołać Roberta, to pewnie go powoła. Nowy trener też przecież potrzebuje czasu do pracy - powiedział.

Kulesza przyznał, że nowy selekcjoner reprezentacji Polski musi znać naszych piłkarzy, a także realia polskiego rynku. - Przede wszystkim musimy teraz posprawdzać wszystkich trenerów, którzy są wolni na rynku, nie są związani kontraktami. Nie wyobrażam sobie, żeby przyszedł trener i uczył się tych nazwisk, nie znał tych zawodników. No i będziemy starać się jak najszybciej dokonać wyboru - dodał prezes PZPN.

We wcześniejszych wywiadach Kulesza przekazał, że wśród kandydatów na nowego selekcjonera mogą się znaleźć Adam Nawałka, Jerzy Brzęczek, Jan Urban czy Jacek Magiera.

- Za wyniki zespołu zawsze wini się trenera, a potem prezesa. Pracowałem w klubie i wiem, jak to wygląda. Ale czy Michał chciał, żeby Łukasz Skorupski popełnił taki błąd w pierwszej połowie meczu z Finami? Czy za to mamy go winić? A gdyby Matty Cash strzelił gola na początku, gdy miał dogodną okazję, to pewnie byłoby inaczej. Taka jest piłka - podsumował Kulesza.

Nie wiadomo, kiedy Kulesza ostatecznie wybierze nowego selekcjonera. Kolejne mecze Polaków w el. MŚ odbędą się we wrześniu, kiedy rywalem będzie Holandia (04.09) i Finlandia (07.09). Z kolei 30 czerwca br. Kulesza zostanie oficjalnie wybrany na prezesa PZPN na kolejną kadencję, ponieważ nie było żadnego innego kontrkandydata.

Otoczenie Lewandowskiego nie chciało mediować z Probierzem. Teraz są otwarte drzwi do powrotu

Robert Lewandowski zrezygnował z gry w reprezentacji Polski, dopóki jej selekcjonerem pozostanie Probierz. Ten etap już się zakończył, więc przed Lewandowskim są otwarte drzwi do powrotu. Pierwotnie Kulesza chciał mediować i załagodzić spór między Lewandowskim a Probierzem. To jednak nie będzie potrzebne.

- W tej sytuacji nie ma potrzeby mediatora. Michał Probierz swoim postępowaniem - przy okazji zabrania opaski oraz w późniejszych wystąpieniach - nie wykazał się żadną refleksją, która mogła pomóc rozwiązać sytuację - przekazał Tomasz Zawiślak, przyjaciel Lewandowskiego, cytowany przez portal meczyki.pl.