Lewandowski powiedział Niemcom, jaki ma być trener!

Gdy czerwcowe zgrupowanie się rozpoczynało, wydawało się, że głównym tematem, poza samymi meczami, będzie pożegnanie z kadrą Kamila Grosickiego. Takie założenie okazało się wręcz niebywale błędne. Pozbawienie opaski kapitańskiej Roberta Lewandowskiego przez Michała, jego rezygnacja z gry w kadrze pod wodzą Probierza, a potem chaotyczne i pełne sprzeczności dochodzenie, na jakiej podstawie i za czyją sprawą selekcjoner tak zdecydował.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski wychodzi z sądu

Lewandowski wskazał wymagane cechy trenera. Nawiązanie do reprezentacji oczywiste

Lewandowski miał być nieobecny, a był w samym centrum wydarzeń, tym razem w negatywnym sensie. Co prawda do kadry może już właściwie wrócić przy pierwszej okazji, bo w czwartkowy poranek 12 czerwca Probierz podał się do dymisji, a jego kadencja się zakończyła. Nie wiadomo jednak, jak na to wszystko zareaguje szatnia i przede wszystkim kto zostanie nowym selekcjonerem. Prezes PZPN Cezary Kulesza mówił już, że będzie celował w polskie nazwisko, a w mediach oraz wśród kibiców najczęściej przewijał się Jan Urban. Co na to sam Lewandowski? Niebezpośrednią podpowiedź otrzymaliśmy w jego wywiadzie dla "Die Welt".

Niemiecki dziennik nie pytał co prawda go o samą reprezentację. Jednak w wypowiedzi nt. Hansiego Flicka Lewandowski jasno dał do zrozumienia, co dla niego w trenerze jest najważniejsze. - Zawodnicy czują się komfortowo pod okiem Hansiego. A to po prostu prowadzi do lepszych wyników tak jak w każdej innej pracy. Ja też jestem człowiekiem, a nie maszyną. Czuję się lepiej i gram lepiej, gdy zdaję sobie sprawę, że trener mi ufa. Wtedy mogę dać więcej drużynie - powiedział Lewandowski.

Flick robi coś, czego Probierz absolutnie nie potrafi

Przypomnijmy, że napastnik FC Barcelony ogłaszając rezygnację z kadry Probierza, podkreślał, iż spowodowane było to utratą zaufania do selekcjonera. Co do samego Flicka, Lewandowski wyróżnił go za jeszcze jedną rzecz, której u Probierza ewidentnie zabrakło. Mianowicie potrafił wznieść piłkarzy na wyższy poziom.

- Hansi nadał klubowi strukturę. Młodzi piłkarze, którzy są zrelaksowani, myślą, że pewne drobiazgi nie są ważne. Powiedział im, o co chodzi w piłce nożnej. Że małe rzeczy robią różnicę. Hansi jasno sformułował, czego oczekuje. I był w stanie wydobyć z każdego to, co najlepsze - ocenił Polak.