Glik tłumaczy się ze słów o odebraniu opaski Lewandowskiemu. "Zasłużył"

Na dwa dni przed meczem z Finlandią polską piłką wstrząsnęły dwie informacje. Najpierw Michał Probierz zakomunikował, że odbiera opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu i przekazuje ją Piotrowi Zielińskiemu. Po kilkunastu minutach pojawił się kolejny komunikat, tym razem ze strony napastnika. Zapowiedział, że dopóki na ławce trenerskiej zasiada 52-latek, to on do kadry nie wraca. W sieci momentalnie zaroiło się od komentarzy, reakcji. Takową zamieścił też Kamil Glik. Pod informacją o zmianie kapitana napisał jedno słowo, ale wymowne: "Brawo".

Kamil Glik rozwiał wszelkie wątpliwości. Wiadomo, co miał na myśli, reagując na zmianę kapitana w reprezentacji Polski

Wiele osób odebrało ten komentarz obrońcy Cracovii jako pstryczek w nos Lewandowskiego. Zinterpretowano to jako aprobatę Glika dla decyzji Probierza o odebraniu miana kapitana piłkarzowi FC Barcelony. Okazuje się jednak, że sam zainteresowany nie to miał na myśli, z czego tłumaczył się w programie Meczyków. - Uważam, że Piotrek przez te lata sobie zasłużył na to. I tyle. Jak już zmieniać, to Piotrek [jest odpowiednią osobą, przyp. red.] - podkreślał Glik w momencie, gdy poruszono temat wpisu.

Tomasz Włodarczyk zwrócił jednak uwagę piłkarzowi, że ludzie odebrali jego komentarz w sieci jako zadowolenie z pozbawienia Lewandowskiego opaski, a niekoniecznie z wręczenia jej Zielińskiemu. Reakcja Glika była wymowna. - Nie, nie, nie - mówił usilnie. - Nie w tę nutę uderzają ludzie. "Brawo", w sensie, że fajnie, że Piotrek został wyróżniony - prostował od razu Glik. Tym samym wyjaśnił, jaki tak naprawdę był cel zamieszczenia, wydawałoby się niegroźnego wpisu, który wywołał wielkie zamieszanie.

Kto zastąpi Probierza na stanowisku?

Co z Lewandowskim? Nie wiadomo, czy odzyska opaskę kapitańską, ale wydaje się, że do kadry wróci. W czwartek do dymisji podał się bowiem Probierz, a więc warunek, który postawił polski piłkarz, został spełniony. Teraz przed PZPN czas poszukiwań nowego selekcjonera. Na rynku pojawiło się już kilka nazwisk. Wymienił je nawet sam Cezary Kulesza. - Mam mało czasu na decyzję, trzeba ją podjąć szybko. Musi to być ktoś, kto nie będzie się uczył nazwisk. Myślę, że Polak. Jest kilka nazwisk - Nawałka, Brzęczek, Urban czy Magiera. Nie wykluczam powrotu do poprzednika. Wszystko może się wydarzyć - zapowiadał prezes PZPN.