Dziennikarz TVP wskazał, kto powinien zastąpić Probierza. "Szybko"

"To był obraz nędzy i rozpaczy. Najpierw Polska sama wsadziła sobie kij w szprychy, a później długo nie potrafiła się pozbierać i przegrała w Helsinkach 1:2. Podkreślmy: przegrała z kiepskim rywalem najważniejszy mecz tych eliminacji" - tak krótko, ale dosadnie to, co działo się na stadionie w Finlandii, skomentował Dawid Szymczak ze Sport.pl. Biało-Czerwoni się skompromitowali więc nic dziwnego, że jednym z pierwszych pytań na konferencji prasowej było, czy Michał Probierz poda się do dymisji. - Nie mam zamiaru tego robić ani o czymś takim myśleć - skwitował selekcjoner.

Dziennikarz nie ma wątpliwości. To on powinien zastąpić Probierza w kadrze

Nastroje w kraju są jednoznaczne. Niemal wszyscy chcą zmiany trenera. Ba, już w trakcie meczu domagali się tego kibice, zasiadający na trybunach w Helsinkach. "Probierz wypier****j" - krzyczeli. O tym, że z kadrą powinien pożegnać się obecny selekcjoner, przekonany jest również Maciej Iwański z TVP Sport. Co więcej, dziennikarz wskazał następcę. Kto powinien zastąpić Probierza w kadrze? "Jan Urban przynajmniej wizerunkowo szybko to uratuje" - ocenił Iwański na X.

I z pewnością Urban jest jedną z możliwych opcji. Zresztą wspomina o nim wielu ekspertów. Trener pozostaje bezrobotny od 15 kwietnia 2025 roku, kiedy to dość niespodziewanie został zwolniony z Górnika Zabrze. Cieszy się jednak dużym szacunkiem i renomą wśród polskich kibiców i dziennikarzy. W przeszłości prowadził m.in. Legię Warszawa i Lecha Poznań, z którymi zdobywał trofea. Praca z reprezentacją również nie jest mu obca, bo w latach 2007-2008 pełnił funkcję asystenta Leo Beenhakkera. Z pewnością nazwisko Urbana nie jest jedynym, które w kolejnych dniach pojawi się w przestrzeni medialnej. Wydaje się, że giełda nazwisk właśnie ruszyła, mimo że Probierz wciąż zasiada na ławce.

Na wskazaniu kandydata Iwański nie zakończył. Dosadnie podsumował też to, co aktualnie dzieje się z reprezentacją. "Pod względem sportowym poprzeczka nie wisi, nie leży. Jest zakopana kilka metrów pod ziemią. Kadencja Michała Probierza to stracony czas. Może się mylę, ale nie było chyba selekcjonera lżonego z trybun przez kibiców reprezentacji. Bardzo to wszystko smutne" - pisał.

Co zrobi Cezary Kulesza?

Czy Cezary Kulesza zdecyduje się na zmianę selekcjonera? Tego jak na razie nie wiadomo, choć społeczeństwo usilnie się tego domaga. Jak na razie prezes PZPN zapowiedział jedynie, że wezwał selekcjonera na rozmowę w cztery oczy. "Rozmowa z Kuleszą może różnie się potoczyć. Albo Probierz zostanie zwolniony, albo zostanie mu postawione ultimatum, albo dostanie kolejny kredyt zaufania. Patrząc na sposób zarządzania związkiem przez Kuleszę i jego relację z Probierzem, można spodziewać się absolutnie wszystkiego" - skwitował Marcin Jaz ze Sport.pl.