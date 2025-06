Probierz dostał pytanie, czy chce powrotu Lewandowskiego. Oto odpowiedź

Reprezentacja Polski skompromitowała się w Helsinkach, przegrywając z Finlandią 1:2 w trzecim meczu eliminacji do mistrzostw świata, które w 2026 roku odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Biało-czerwoni do gry wrócą dopiero we wrześniu. Czy nadal selekcjonerem będzie Michał Probierz? Selekcjoner pojawił się na konferencji prasowej. Odniósł się do kilku tematów.

Probierz zabrał głos ws. Lewandowskiego. Będzie powrót?

Jednym z pytań była przyszłość Roberta Lewandowskiego, któremu Probierz dopiero co odebrał opaskę kapitańską. Ta powędrowała na ramię Piotra Zielińskiego. Nowy kapitan z Finlandią finalnie także nie zagrał i drużynę wyprowadził Jan Bednarek. Probierza zapytano go o przyszłość byłego kapitana reprezentacji Polski. Czy wróci do kadry?

- Lewandowski to wybitny zawodnik i ja mu drogi do kadry nie zamknąłem. To nie ja podjąłem taką decyzję. Czy chciałbym, żeby Robert wrócił do drużyny? Powiedziałem, to nie ja z niego zrezygnowałem. Po czasie trudno oceniać, czy decyzja była dobra, czy zła. W tamtym momencie uznałem, że to była dobra decyzja - powiedział Probierz. Relację z konferencji prasowej, na której obecny był wysłannik Sport.pl Konrad Ferszter można przeczytać w tym miejscu.

Czas pokaże, czy Michał Probierz będzie dalej pracować z reprezentacją. Prowadzi ją od 2023 roku. W późnych godzinach wieczornych prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza zapowiedział, że wezwał selekcjonera na rozmowę w cztery oczy. Czy to koniec kadencji pochodzącego z Bytomia szkoleniowca?