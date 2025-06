Żona Szczęsnego pochwaliła się nowym cackiem. Luksus to mało powiedziane

Piłkarze zarabiają bardzo duże pieniądze, a topowi piłkarze zarabiają jeszcze więcej. Nic więc dziwnego, że co chwile pojawiają się informacje o zakupach coraz to droższych rzeczy, czy to mieszkań, aut, a nawet ubrań. Robert Lewandowski czy Wojciech Szczęsny są fanami motoryzacji. Po Barcelonie poruszają się cuprami, gdyż marka tych aut jest sponsorem klubu i w ramach umowy zawodnicy mają zapewniane te samochody.

Zobacz wideo Czy Szczęsny powinien publicznie palić? Żelazny: Trochę przegina, mógłby się wstrzymać

Marina Łuczenko-Szczęsna pochwaliła się autami

Bramkarz FC Barcelony był widziany w wielu autach, m.in. w rolls-royce'u, czy bentleyu. W Marbelli, gdzie para mieszkała przed przeprowadzką do stolicy Katalonii Wojciech Szczęsny był widziany w porsche 911. Ale jak się okazuje, to nie koniec kolekcji. Żona 35-latka Marina Łuczenko-Szczęsna zamieściła na Instagramie fotografię, na której widać dwa auta z ich garażu. Jednym z nich jest wcześniej wspomniane porsche.

Obok stoi mercedes klasy G. Cena nowego auta tej marki waha się w zależności od wersji i danych technicznych. By zakupić takie auto, należy wydać około pół miliona złotych. Natomiast w wariancie AMG koszt wynosi już 700 tys. złotych.

Auta Szczęsnych Screen - https://www.instagram.com/marina_official

Auta Szczęsnego i Lewandowskiego

Pod koniec 2024 roku Wojciech Szczęsny pozbył się jednego ze swoich aut. Mowa tu o audi Q7, wyprodukowanym w 2023 roku. Auto zostało wystawione za 325 tys. złotych. "Ogłoszenie bardzo szybko rozniosło się po sieci. Choć wystawiono je na profilu o nazwie 'Paweł' to w opisie autor potwierdza, że oferta dotyczy samochodu byłego reprezentanta Polski" - pisaliśmy na łamach Sport.pl.

Jego rodak z FC Barcelony - Robert Lewandowski również jest fanem motoryzacji. Były już kapitan reprezentacji Polski miał w swoim garażu takie marki jak: Ferrari, Bentleya, Cuprę, Porsche i Audi. We wrześniu 2024 roku zakupił samochód marki Audi Q7. SUV-a kupił u dealera w warszawskim Wilanowie. Dostępne modele można było wówczas kupić w cenie ok. 500 tys. zł.