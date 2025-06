Leszek Miller przemówił ws. konfliktu Lewandowski - Probierz. "Rację ma..."

Decyzja Roberta Lewandowskiego o rezygnacji z gry w kadrze dopóki trenerem będzie Michał Probierz, wywołała prawdziwą burzę w kraju. Oświadczenie piłkarza FC Barcelony podzieliło opinię publiczną. Cześć kibiców i ekspertów w tym sporze stanęła po stronie selekcjonera, a jak pisał Dominik Wardzichowski ze Sport.pl, szatnia poparła przekazanie opaski kapitana Piotrowi Zielińskiemu. Nie brak jednak głosów udzielających wsparcia zawodnikowi, który został niewłaściwie potraktowany, dowiedziawszy się o utracie statusu kapitana przez telefon.

Miller został zapytany o aferę w kadrze. Porównał konflikt do sytuacji w polityce

O wojnie pomiędzy Probierzem i Lewandowskim wypowiedzieli się nie tylko ludzie związani z piłką nożną, ale też osobowości ze świata sportu... a nawet polityki. Jedną z nich jest Leszek Miller, który w poniedziałkowej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim został zapytany, kto ma rację w tym sporze.

- Rację ma drużyna. Jeśli więc drużyna przyjmie tę decyzję z satysfakcją, to wiadomo. Ale jeżeli nie przyjmie z satysfakcją, to też wiadomo. Nie jestem jednak poinformowany, jakie są reakcje naszej drużyny na tę decyzję - odpowiedział polityk.

Następnie Miller, który w politycznej karierze pełnił zarówno funkcję premiera jak i ministra rządu, otrzymał pytanie, czy obie te posady można porównać do relacji selekcjonera z piłkarzem.

- Raczej nie, dlatego że minister jest w zdecydowanie słabszej pozycji w stosunku do premiera niż pan Lewandowski w stosunku do selekcjonera. [...] Jeżeli premier ma mocną pozycję i jest naprawdę premierem, może podjąć decyzję o dymisji ministra w każdej chwili - odparł Miller.

- Lewandowski jest już w takiej sytuacji, że nikt chyba nikt nie spodziewa się jakichś szczególnych osiągnięć naszej reprezentacji, natomiast on teraz będzie dbał o to, żeby odejść w odpowiedniej powadze i ocenie. Dla niego to też jest ważne oczywiście. On walczy o prestiż - dodał 78-latek.

Robert Lewandowski w reprezentacji Polski rozegrał 158 spotkań, w których strzelił 85 bramek. Z kolei Michał Probierz prowadził kadrę w 20 meczach, z których ta wygrała 10, zremisowała 4, a przegrała 6. Pod wodzą Probierza Polska awansowała na Euro 2024, gdzie nie wyszła z grupy, a także spadła z Dywizji A Ligi Narodów. Aktualnie zaś walczy w eliminacjach do mistrzostw świata, w ramach których 10 czerwca rozegra mecz z Finlandią.