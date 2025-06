Oto co w Rosji piszą o Lewandowskim. Prosto z mostu

W niedzielny wieczór profil "Łączy nas piłka" poinformował w mediach społecznościowych, że Michał Probierz odebrał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu i przekazał ją Piotrowi Zielińskiemu. Potem Lewandowski wydał oświadczenie, w którym poinformował, że rezygnuje z gry w kadrze, dopóki jej selekcjonerem pozostanie Probierz.

Rosjanie komentują decyzje Probierza i Lewandowskiego. "Odmawia gry"

Rosyjskie media odnotowały fakt, że Lewandowski tymczasowo zrezygnował z gry w reprezentacji Polski. "Lewandowski odmawia gry dla Polski pod wodzą obecnego trenera. Stracił on zaufanie do selekcjonera po wydarzeniach z ostatniego miesiąca" - pisze terrikon.com. "Polski gwiazdor odmówił gry w reprezentacji z powodu trenera. Lewandowski nie został powołany do reprezentacji Polski i tłumaczył to zmęczeniem psychicznym" - dodaje gazeta.ru.

W tamtejszych mediach nie ma jednak mocniejszych cytatów w kierunku samego Lewandowskiego czy Probierza. "Lewandowski tymczasowo przestaje grać w reprezentacji Polski z powodu konfliktu z trenerem" - czytamy w serwisie kp.ru. "Lewandowski ogłasza wycofanie się z reprezentacji" - napisał euro-football.ru. "Lewandowski odmawia gry w reprezentacji Polski. Jaka jest istota konfliktu między zawodnikiem a trenerem, nie zostało jeszcze ogłoszone" - napisał soccer.ru.

"Lewandowski mówi, że nie zagra dla Polski, dopóki nie zmieni się trener" - komentuje sport.ru. Zapewne rosyjskie media odnotują słowa Probierza o Lewandowskim z poniedziałkowej konferencji prasowej przed meczem z Finlandią. Tam selekcjoner ma się odnieść do całej sprawy, a konferencja rozpocznie się o godz. 15:15.

Mocne słowa o decyzji Lewandowskiego. "Jak po ogłoszeniu wyników wyborczych"

Jak nietrudno się domyślić, sprawa Lewandowskiego i Probierza jest szeroko komentowana przez kibiców, ekspertów i byłych piłkarzy w naszym kraju. - Zawsze będę powtarzał jedną rzecz, nie ma znaczenia, o jakiego piłkarza chodzi. Nie ma piłkarza ważniejszego niż reprezentacja. Mówi ci to Ronaldo, mówi Modrić, Messi, którzy mają większe osiągnięcia jak Robert Lewandowski. Widocznie coś było nie tak, skoro się tak to potoczyło. Jakieś niedomówienie między nimi było - twierdzi Tomasz Hajto, były reprezentant Polski.

Dużo mocniejszych słów użył Wojciech Kowalczyk. - Lewandowski zachował się jak c**ka. On się zachował mniej więcej tak samo, jak po ogłoszeniu wyników wyborczych mnóstwo ludzi, którzy napisali: "Wy******am z tego kraju, bo tu się nie da żyć. Wrócę, jak nie będzie Nawrockiego". To jest mniej więcej ta sama c**ka, co zabrały się w samolot i poleciały - mówił Kowalczyk na kanale "WeszłoTV" na YouTube.