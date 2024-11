Fatalne wieści z Hiszpanii ws. Lewandowskiego

Robert Lewandowski i jego FC Barcelona przegrali 0:1 z Realem Sociedad w niedzielnym meczu LaLiga. O Polaku zrobiło się głośno, bo sędziowie prawdopodobnie niesłusznie nie uznali jego trafienia z 13. minuty spotkania. Niestety to nie koniec "rewelacji", bo Lewandowski mecz zakończył z dotkliwym urazem i nie przyjedzie na zgrupowanie reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki nie dowierza: Jak można za niego zapłacić 100 baniek?! [To jest Sport.pl]

"Powodem absencji kapitana drużyny narodowej jest uraz pleców, którego doznał w ligowym meczu przeciwko Realowi Sociedad, wykluczający go z gry na około dziesięć dni" - brzmi dalsza część oficjalnego komunikatu" - napisał PZPN w oficjalnym komunikacie o nieobecności Lewandowskiego.

Hiszpanie ujawniają ws. kontuzji Roberta Lewandowskiego. "Bardzo bolało"

Kataloński "Sport" również poinformował o kontuzji Lewandowskiego oraz o tym, że Polak nie będzie w stanie zagrać w meczu kadry. Jednocześnie dowiadujemy się nieco więcej o urazie 36-letniego napastnika. "Lewandowski źle zakończył mecz z Realem Sociedad. To był zacięty pojedynek, a Polak przez cały mecz otrzymywał wiele ciosów, przez co został poobijany. Już w samolocie bardzo bolały go plecy" - piszą Hiszpanie.

W związku z tym Barcelona zaleciła dogłębne badania medyczne. "Po nich zalecono odpoczynek przez około dziesięć dni" - czytamy. "Piłkarz przejdzie leczenie i będzie ćwiczył na siłowni w oczekiwaniu na postępy" - wieszczą Hiszpanie.

Według informacji "Sportu" napastnik FC Barcelony powinien być gotowy od razu po przerwie reprezentacyjnej i być może zagra już w meczu z Celtą Vigo, który zaplanowano na 23 listopada. "Mimo wszystko możliwe, że Hansi Flick pomyśli o daniu mu trochę więcej odpoczynku, bo to piłkarz, który grał praktycznie w prawie każdym meczu" - podkreślono.

Reprezentacja Polski bez Roberta Lewandowskiego zmierzy się z Portugalią i Szkocją. Pierwszy mecz zaplanowano na 15 listopada, a drugi odbędzie się trzy dni później.