Gorzkie słowa Krzysztofa Piątka po meczu. Aż rozbroił szczerością!

Reprezentacja Polski do przerwy remisowała 1:1 z Austrią, ale po niej wynik kompletnie się posypał. Zaczęło się od błędu pomocników i obrońców w 66. minucie i bramki na 2:1 dla Austrii, a skończyło się na rzucie karnym wykorzystanym przez Marko Arnautovicia w 78. minucie gry. Biało-Czerwoni zajmują ostatnie miejsce w grupie i mają znikome szanse na awans do 1/8 finału.

Krzysztof Piątek podsumował mecz Polska - Austria na Euro 2024. "Wielki smutek"

Jedynego gola dla reprezentacji Polski strzelił Krzysztof Piątek, który pod nieobecność Roberta Lewandowskiego, który nie wydobrzał na tyle, by rozpocząć mecz od pierwszej minuty, dość sensacyjnie znalazł się w pierwszym składzie drużyny Michała Probierza. Niestety, to trafienie nie wystarczyło do zgarnięcia choćby punktu, a zawodnik po meczu nie ukrywał żalu i mówił, co czuje:

- Na pewno wielki smutek. Chcieliśmy wygrać ten mecz i zgarnąć trzy punkty, ale chyba nie wytrzymaliśmy intensywności w drugiej połowie i przegraliśmy. Kłopoty sprawiała nam ich agresywność i dobry pressing. Nie mogliśmy sobie z tym poradzić na początku. Później było lepiej. W drugą połowę weszliśmy dobrze, ale czegoś zabrakło. Może tej drugiej bramki, żeby postawić kropkę nad "i". Jesteśmy smutni, ale mamy ostatni mecz - mówił Piątek na antenie TVP Sport.

W tym momencie Polacy wciąż zachowują szanse na wyjście z grupy, choć aby je podtrzymać do ostatniej kolejki, potrzebują wygranej Holandii z Francją w wieczornym piątkowym meczu. Napastnik zapowiada walkę do ostatnich minut. - Wychodzimy, żeby wygrać mecz jak największą liczbą bramek, i zobaczymy, co się wydarzy - podsumował Piątek.

Ostatni mecz w grupie na Euro 2024 reprezentacja Polski rozegra z Francją. Starcie zaplanowano na wtorek 25 czerwca, na godz. 18.

