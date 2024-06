Gol! Gol! Gol! Piątek odpalił pistolety. Najważniejszy gol w karierze [WIDEO]

To nie był łatwy początek meczu dla reprezentacji Polski. Austriacy mocno przycisnęli już od pierwszej minuty, a co gorsza udokumentowali to golem. Środkowy obrońca Gernot Trauner wykorzystał złe ustawienie obrońców i już w 9. minucie dał Austriakom gola na 1:0. Nie był to koniec naszych kłopotów, bo swoje sytuacje miał choćby Marko Arnautović, ale na szczęście świetnie interweniował Wojciech Szczęsny.

Euro 2024. Polacy odpowiedzieli na sztorm

Z czasem jednak Polacy zaczęli wychodzić z oblężenia. Dzięki temu po nieco ponad dwudziestu minutach od utraty gola Polacy doprowadzili do wyrównania. Konkretnie dokonał tego Krzysztof Piątek. Napastnik Istanbulu Basaksehir "zebrał" piłkę po zablokowanym strzale Jana Bednarka i z zimną krwią, w swoim stylu umieścił piłkę w siatce! Wszystko zaczęło się od dośrodkowania w pole karne i dobrej walki fizycznej w wykonaniu naszych reprezentantów.

Krzysztof Piątek, czyli austriacki koszmar

To nie pierwszy raz karierze Piątka, gdy strzela on gola Austriakom w bardzo ważnym momencie. Były napastnik Milanu i Genoi trafił także w kwalifikacjach do poprzedniego Euro jeszcze za kadencji Jerzego Brzęczka. Polacy wygrali wówczas w Wiedniu 1:0 po trafieniu właśnie "Pio".

Co ciekawe, nasz napastnik grał też na Olympiastadion w barwach klubowych. W latach 2020-22 był piłkarzem Herthy Berlin (58 meczów, 13 goli). Jeżeli chodzi o reprezentację, to jego dwunaste trafienie z orzełkiem na piersi, ale nie ma raczej wątpliwości, że jak dotąd najcenniejsze.

Mecz Polska - Austria nadal trwa. Do przerwy utrzymał się wynik 1:1. Transmisja w TVP 1 oraz TVP Sport. My zapraszamy do naszej relacji na żywo na Sport.pl oraz aplikacji moblinej Sport.pl LIVE.