Dramat, koszmar, katastrofa! Bezsilna Polska na wylocie z Euro

Mecz o wszystko, bitwa o Berlin, to będzie rzeź - takimi hasłami zapowiadano starcie Polski z Austrią na słynnym Olympiastadion. Na ulicach stolicy Niemiec dominowali polscy fani, ale piłkarze nie powtórzyli ich wyczynów na boisku. To była bitwa, która od początku toczyła się pomyśli Austriaków, choć nie można odmówić Biało-Czerwonym chęci do walki.

REKLAMA

Zobacz wideo Niepowtarzalny polski doping dotarł do Berlina! Tylko zobaczcie

Austria zaczęła od pierwszej minuty. My byliśmy pogubieni

Pierwsze minuty nie poszły zgodnie z planem Michała Probierza. Austria z łatwością zamknęła nas pod naszym polem karnym. I szybko wyszła na prowadzenie po strzale głową Gernota Traunera, który wbił gola już w dziewiątej minucie. Strzelał całkowicie bez krycia, najbliżej miał do niego Paweł Dawidowicz. Niestety, stoper Hellasu Werona nie przypilnował strzelca. Dobiegł go niego, gdy ten już był w powietrzu, więc było za późno na interwencję w defensywie.

Biało-Czerwoni wyglądali, jakby mieli nogi jak z waty. Dopiero po kilkunastu minutach gry dotarło do nich, w jakiej sytuacji się znaleźli. Musieli natychmiast wrzucić wyższy bieg, przejąć inicjatywę. I udało się to zrobić, a z biegiem czasu wychodziło to coraz lepiej.

Dobra reakcja Polaków na wydarzenia. Ale potem...

Najjaśniejszą postacią zespołu był Piotr Zieliński. Uzupełniał pozycje, wspierał kolegów, nadawał tempo polskiej grze. Niestety w środku pola był osamotniony. Bartosz Slisz i Jakub Piotrowski tym razem nie dali odpowiedniej jakości. Byli nieskuteczni w defensywie, a w ofensywnie przestraszeni gry z piłką przy nodze. Zieliński miał jedną sytuację, ale będąc w polu karnym strzelił w rękę austriackiego obrońcę, choć sędzia o rzucie karnym nawet nie pomyślał.

W końcu jednak udało się wyrównać. W zamieszaniu po dośrodkowaniu najlepiej zachował się Krzysztof Piątek, który wbił bezpańską piłkę. Aż przypomina się jego trafienie ze starcia... z Austrią z marca 2019 r. Wtedy też wykazał się sprytem.

Austriacy wtedy wyraźnie zwolnili. Polacy starali się grać atakować, zagrać o pełną pulę, coraz wyżej, nawet jeśli groziło to kontratakiem ze strony przeciwników. Do przerwy mieliśmy remis 1:1 i można było to uznać za sprawiedliwy wynik.

Austriacy blisko wyjścia z grupy. My - jesteśmy bliscy powrotu do domu

Remis nie zadowalał żadnej z drużyn. W praktyce mocno oddalał perspektywę awansu nawet z trzeciego miejsca.

Drugą połowę zaczęliśmy z Jakubem Moderem i od razu gra w środku pola była płynniejsza. Ale brakowało ognia z przodu. Adam Buksa gorzej radził sobie z Austriakami niż z Holendrami. Krzysztof Piątek także nie mógł uciec obrońcom.

Na ostatnie pół godziny weszli Robert Lewandowski i Karol Świderski. Obaj poprawili pracę w pressingu pod polem karnym Austrii. Świderski popisał się też dobrym strzałem z dystansu, który zdołał odbił Patrick Pentz.

Ale dobrego pressingu brakowało w pozostałych formacjach. To była woda na młyn dla Austrii, która mogła wprowadzić w życie wypracowane schematy. Jeden z nich zadziałał w 66. minucie. Długa piłka z lewej strony dotarła do napędzonego Christopha Baumgartnera. Ten uderzył ze skraju pola karnego, ale w ostatniej chwili zmienił kierunek i zaskoczył Wojciecha Szczęsnego. Kluczowe w tej sytuacji było przepuszczenie piłki przez Marko Arnautovicia. Jednym ruchem praktycznie zgubił całą polską obronę. Od tego momentu zaczął się nasz koszmar.

Polacy pozbawieni wszelkich złudzeń

Zaczęliśmy grać wysoko, ryzykownie, byliśmy niemalże całym zespołem na połowie Austrii. Całkowicie zapomnieliśmy o defensywie. To nas słono kosztowało. Biało-Czerwoni nadziali się na morderczą kontrę. Marcel Sabitzer uciekał polskim stoperom przez pół boiska. Mijał Szczęsnego w polu karnym, ale stracił równowagę, zahaczając nogą o jego głowę. Sędzia pewnie wskazał na rzut karny, a ten na gola zamienił Arnautović.

Polacy posypali się psychicznie, nie byli w stanie nawiązać walki choćby o punkt. Ciało chciało, ale głowa nie mogła. Austriacy mieli jeszcze kilka okazji na dobicie Polaków. Nie wykorzystali ich, ale ich wygrana i przewaga były bezapelacyjne.

Austriacy zwyciężyli 3:1 i mają dużą szansę na wyjście z grupy. Polacy są o krok od odpadnięcia z Euro.