Czarny piątek w Berlinie. Polska o krok od pożegnania się z Euro [Sport.pl LIVE]

Reprezentacja Polski przegrała z Austrią 1:3 w drugiej kolejce fazy grupowej mistrzostw Europy.

Zobacz wideo Sport.pl Live po meczu Polska - Austria

Tuż po 20:00 zapraszamy was na specjalny program Sport.pl Live po meczu Polska - Austria. Omówimy w nim wszystko to, co wydarzyło się na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Wraz z gośćmi ocenimy piłkarzy Michała Probierza i porozmawiamy o tym, jak poradzili sobie na tyle zespołu Ralfa Rangnicka.

Sport.pl Live po meczu Polska - Austria

Gośćmi w studiu Konrada Fersztera będą były reprezentant Polski i dwukrotny mistrz kraju z Legią Warszawa Jakub Kosecki oraz Piotr Żelazny z magazynu "Kopalnia. Sztuka Futbolu". W trakcie programu połączymy się też z wysłannikiem Sport.pl na mistrzostwa Europy.

