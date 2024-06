Szalony plan Borka na mecz z Austrią. Mówi, co zrobić z Lewandowskim

Reprezentacja Polski w pierwszym meczu Euro 2024 przegrała 1:2 z Holandią, a gola dla Biało-Czerwonych zdobył Adam Buksa. Napastnik zastąpił w tym spotkaniu kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, który na kolejne starcie ma być już gotowy do gry. Jak więc Michał Probierz zestawi skład na spotkanie z Austrią?

Mateusz Borek wskazał przed meczem Polska - Austria. Tak chciałby grać

Buksa dobrze wywiązał się z zadań powierzonych przez selekcjonera Probierza i oprócz strzelenia gola ma za sobą całkiem przyzwoity mecz. Trudno jednak uwierzyć, że w przypadku powrotu Lewandowskiego 27-latek może liczyć na miejsce w podstawowym składzie. Obu napastników charakteryzują podobne cechy - są wysocy, świetnie grają w powietrzu i potrafią utrzymać się przy piłce.

Raczej niewielu trenerów pokusiłoby się o wystawienie dwóch podobnych sobie piłkarzy w pierwszym składzie. Mateusz Borek uważa jednak inaczej i chciałby zobaczyć taki duet w ataku reprezentacji Polski przeciwko Austrii.

- Postawiłbym na duet Lewandowski - Buksa. Pamiętam, jak świetnie współpracowali ze sobą w meczu z Walią w Lidze Narodów. W domowym meczu z Anglią też to wyglądało bardzo dobrze - stwierdził komentator w programie "Moc Futbolu" na Kanale Sportowym. - Jak Buksa walczy, absorbuje, gra wyżej, to Lewandowski ma więcej przestrzeni, by piłka spadła pod nogi. Jak to znów będzie Lewandowski, do którego sklei się Danso, to będziemy rzadziej przy piłce przy piłce w okolicach pola karnego przeciwników - dodał.

- Buksa się nie obrazi, jeśli usiądzie na ławce. Głośno jest wokół Karola Świderskiego, który w ostatnich latach był fundamentalnym piłkarzem i każde dotknięcie piłki zamieniał w złoto. Albo to była asysta, albo bramka, albo coś konstruktywnego. Te ostatnie miesiące są jednak odbiciem lustrzanym tego, co dzieje się w karierze Karola. To jest trudny powrót do Europy. Brakowało trochę jakości, ale w meczu z Holandią miał piłkę meczową - podsumował komentator, argumentując decyzję o postawieniu na Buksę.

Skład Mateusza Borka na mecz Polska - Austria:

Szczęsny - Dawidowicz, Bednarek, Kiwior, Zalewski, Frankowski, Romanczuk, Zieliński, Moder, Buksa, Lewandowski

Reprezentacja Polski z Austrią zagra w piątek 21 czerwca o 18:00 w Berlinie. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji ze spotkania na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.