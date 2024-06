Ojciec Szczęsnego wymierzył potężny cios. "Żeby się zawstydzili"

W trwającym Euro reprezentacja Polski rywalizuje w bardzo silnej grupie D, w której znaleźli się także Holendrzy, Francuzi i Austriacy. W swoim pierwszym meczu Biało-Czerwoni spotkali się z Holandią, spotkanie zakończyło się zwycięstwem rywali 2:1. W kolejnym meczu Polacy spotkają się w piątek w Berlinie z Austrią, która ma za sobą porażkę 0:1 z Francją.

Zobacz wideo To on zagra w środku pola z Austrią? "Nikt o tym nie dyskutuje"

W niedzielnym meczu z Holandią między słupkami polskiej bramki stanął oczywiście Wojciech Szczęsny. Bramkarz Juventusu za swój występ otrzymał ocenę 4+ od Jakuba Seweryna ze Sport.pl. "Trzymał długo Polaków przy życiu. Bronił w doskonałym stylu kolejne uderzenia Gakpo, Van Dijka, w drugiej połowie z kolei dwukrotnie zatrzymał Dumfriesa" - napisał dziennikarz.

Maciej Szczęsny wypowiedział się o synu. "Trzymam za niego kciuki"

Ojciec Wojciecha Szczęsnego, Maciej, oglądał to starcie i w wywiadzie dla "Super Expressu" postanowił zabrać głos na temat swojego syna. Mimo że obaj od wielu lat żyją w konflikcie, to 58-latek trzyma kciuki za bramkarza Juventusu.

- To jest oczywiste, że trzymam za niego kciuki i chciałbym, żeby wszystkim kibicom, dziennikarzom i malkontentom, zamknął buzie. Żeby ci, którzy go obrzucali błotem, teraz chcieli go ozłocić. Żeby się przynajmniej zawstydzili, że tak źle o nim mówili i pisali - podkreślił Maciej Szczęsny.

Pokusił się też o odważne stwierdzenie o synu, dla którego trwający turniej ma być jego ostatnim z kadrą. - Jest tym piłkarzem reprezentacji, na którego najbardziej możemy liczyć. Nawet bardziej na niego niż na Roberta Lewandowskiego - powiedział Maciej Szczęsny.

W przeszłości były reprezentant Polski w latach 1991-1996 wielokrotnie krytykował swojego syna w mediach i podważał jego powołanie do kadry. - Pierwsza bramka, którą puścił, to cyrk na kołach - mówił we wrześniu 2023 roku w kanale "Cioną po oczach". W ten sposób odniósł się do straconego gola przez swojego syna w przegranym starciu 2:4 z Sassuolo.

Na początku 2024 roku Maciej Szczęsny był gościem Łukasza Kadziewicza w programie "W cieniu sportu". I tam opowiedział trochę o relacjach z Wojciechem. - Nie jest tajemnicą, że od wielu lat nie mam kontaktu z synem. Urwał go z dnia na dzień. To zawsze boli, zawsze jest przykre. Dopóki nie będę miał kontaktu z nim, a być może nie będę go miał do końca życia, to będzie mnie to bolało. Dochodzi do tego czynnik niebagatelny, czyli zerwał kontakt z dnia na dzień i nie powiedział, o co chodzi - mówił Maciej Szczęsny.