Rosjanie przejechali się po reprezentacji Polski. Króciutko. "Słabo"

Rosjanie z oczywistych względów nie zobaczą swojej reprezentacji na Euro 2024. Ich drużyna została zawieszona przez UEFA po ataku na Ukrainę. Tamtejsze media mimo to bacznie przyglądają się poczynaniom innych reprezentacji. O dość szczegółową analizę towarzyskiego meczu Polska - Turcja pokusił portal Sport-Express.ru. Oto co napisali o naszej kadrze.

Rosjanie nie mają wątpliwości co do Polaków. Bolesne słowa przed Euro. "Wszystko robi się smutne"

Rosjanie zarówno nas, jak i Turków traktują jako "czarne konie" swoich grup. I choć wynik bardziej przemawiał za naszą drużyną, na więcej słów pochwały mogli liczyć nasi rywale. - O ile tureckie gwiazdy nabierają rozpędu przed ważnym turniejem, to dla Polaków wszystko robi się smutne - czytamy.

Zdanie to odnosiło się jednak nie tyle do samej gry, ile do kontuzji naszych napastników Arkadiusza Milika, Roberta Lewandowskiego i Karola Świderskiego. Według portalu po zejściu dwóch ostatnich nasza gra kompletnie się posypała. "Wydawało się, że Polacy się rozpadną. Owszem, ofensywna Piątek - Urbański nie jest na najwyższym poziomie, ale jeśli przed kontuzją Lewandowskiego to Polacy kontrolowali grę, to później poddali się i całkowicie oddali inicjatywę przeciwnikowi" - podkreślano.

Rosjanie chwalą Turcję mimo porażki. Tak piszą o Polsce "Wyglądała słabo"

Drugą połowę Rosjanie ocenili już jednoznacznie na korzyść Turcji. Docenili za to postawę Wojciecha Szczęsnego. - Bramkarz Juventusu kilka razy musiał się mocno postarać, aby uchronić zespół przed stratą bramki. Akturkoglu, Calhanoglu i Yilmaz strzelali niebezpiecznie. Ten ostatni ostatecznie zdobył bramkę, udowadniając, że słusznie postrzegany jest jako główna nadzieja kraju w ataku na Euro. Cóż, talent Realu Madryt, Arda Guler, który wszedł na drugą połowę, również rozegrał świetny mecz. Tym bardziej zaskakujące jest to, że Polacy zdobyli drugą bramkę - napisali.

Polacy pomimo wygranej nie mogli liczyć na miłe podsumowanie. - Wynik 2:1 nie oddaje zbyt dobrze tego, co działo się na boisku w Warszawie. Pomimo gry u siebie Polska wyglądała słabo, zwłaszcza po kontuzjach dwóch podstawowych napastników. Turcy mimo porażki mogą być z siebie zadowoleni. Vincenzo Montella zabiera na Euro ciekawą drużynę, w której kilka błyskotliwych talentów jest gotowych pokazać się całemu kontynentowi - zakończono.