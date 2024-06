Były komendant policji wkracza do polskiej piłki. Tak, ten od granatnika

Piast Gliwice ma za sobą pełen wzlotów i upadków sezon. Szczególnie tak przebiegała runda wiosenna. W niej na ligowe zwycięstwo klub czekał aż pięć meczów. Później przytrafiła się passa czterech spotkań bez zwycięstwa. Na domiar złego drużyna Alaksandara Vukovicia odpadła w półfinale Pucharu Polski. Od tamtej pory piłkarze zaczęli grać zdecydowanie lepiej i zapewnili sobie utrzymanie. Ostatecznie rywalizację zakończyli na 10. lokacie, mając sześć punktów przewagi nad strefą spadkową.

I mimo że sezon dopiero co dobiegł końca, to władze klubu już myślą o kolejnych rozgrywkach. Najprawdopodobniej w szatni dojdzie do sporych zmian, ale te zaszły już też na wyższych szczeblach. W poniedziałek Piast poinformował o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. Szczególnie jedno nazwisko wzbudziło spore zdziwienie.

Zmiany w Piaście Gliwice. Były komendant główny policji członkiem Rady Nadzorczej Spółki

Piast nie należy do jednego właściciela. 66 procent udziałów jest w rękach miasta. I to właśnie władze Gliwic wskazały trzech nowych członków Rady Nadzorczej. To Agnieszka Leszczyńska, Agnieszka Dylewska i Marcin Szeliga. Z kolei mniejszościowy akcjonariusz, Zbigniew Kałuża, wskazał własnego kandydata na stanowisko. To Jarosław Szymczyk.

"Zastąpili oni dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Grzegorza Jaworskiego, a także dwóch pozostałych członków, Zbigniewa Kałużę oraz Krystiana Tomalę" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Szymczyk to dość kontrowersyjna postać. To były komendant główny policji. Tę funkcję pełnił w latach 2016-2023. 7 grudnia 2023 roku stracił jednak posadę. Wcześniej doszło też do sporych kontrowersji z jego udziałem.

14 grudnia 2022 roku doznał lekkich obrażeń po tym, jak w siedzibie Komendy Głównej Policji eksplodował granatnik przeciwpancerny. Do incydentu miało dojść po tym, jak owy przedmiot poruszył sam Szymczyk. Ówczesny komendant tłumaczył, że dostał granatnik od funkcjonariuszy podczas wizyty w Ukrainie. Miał on być nieszkodliwy, ale rzeczywistość okazała się inna. Jak widać, 54-latek znalazł nowe zajęcie i wkroczył do świata piłki nożnej

Zmiany, zmiany w Piaście. Kluczowi piłkarze odchodzą

Nowi członkowie Rady Nadzorczej to nie jedyne zmiany, do jakich dojdzie tego lata. Już teraz wiadomo, że minimum trzech piłkarzy pożegna się z klubem. To Kamil Wilczek, Tom Hateley i Jakub Holubek. Niewykluczone, że z drużyny odejdzie też dwóch innych wartościowych zawodników. Mowa o Arielu Mosórze i Arkadiuszu Pyrce. Jak donosił Sebastian Staszewski, ma to związek ze złą sytuacją finansową klubu.

Kolejny sezon Piast rozpocznie już 20 lipca. Pierwszym rywalem będzie Cracovia.