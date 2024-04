Znamy żadania Probierza przed Euro 2024. Kluczowe spotkanie w PZPN

Reprezentacja Polski podczas Euro 2024 zamieszka w Hanowerze, którego infrastruktura wygrała z Poczdamem i Bremą. PZPN ogłosił to w środę. Dodatkowo poinformował, że kadra zamieszka w lokalnym Sheratonie, a ćwiczyć będzie na obiektach Hannoveru 96. Przed turniejem pozostało jednak jeszcze sporo kwestii do ustalenia, a swoją wizję ma na to selekcjoner Michał Probierz.

Oto plany Michała Probierza przed Euro 2024. Ważne spotkanie w PZPN

Przed wyjazdem na mistrzostwa Europy reprezentacja Polski rozegra dwa sparingi. 7 czerwca (piątek) zmierzy się z Ukrainą, a trzy dni później z Turcją. "Meczyki" informują, że selekcjoner Michał Probierz ma plan na dni poprzedzające te spotkania. Selekcjoner przekazał PZPN, że chciałby rozpocząć zgrupowanie tydzień przed pierwszym spotkaniem.

Plan trenera zakłada również, że oba spotkania odbędą się na PGE Narodowym, a zgrupowanie odbędzie się w Warszawie. Szkoleniowiec chciałby także trenować na obiekcie, a piłkarze mieliby mieszkać w hotelu Double Tree by Hilton. Ta opcja wydaje się wygodna, ponieważ cała baza treningowa i medialna byłaby w dobrze znanym dla wszystkich miejscu.

Do zrealizowania planu Probierza potrzebna jest jednak umowa pomiędzy PZPN a zarządcami Stadionu Narodowego. W tym celu w siedzibie związku w czwartek o godz. 13 ma odbyć się ważne spotkanie.

Selekcjoner zakłada również, że kadrowicze pojawią się w Warszawie już 1 czerwca, chociaż oficjalne okno reprezentacyjne FIFA zacznie się dopiero dwa dni później. Sztab kadry chce jednak zorganizować wspólne oglądanie finału Ligi Mistrzów, a pracę rozpocząć w poniedziałek 3 czerwca.

W grze o finał prestiżowych rozgrywek są jeszcze Jakub Kiwior i Robert Lewandowski i gdyby któryś z nich lub obaj dotarli do tego etapu, to na kadrę przyjechaliby prosto z Londynu. Kadrowicze przed przyjazdem na zgrupowanie będą mieli kilka dni wolnego, ponieważ ligowe zmagania w Premier League kończą się 19 maja, a w ekstraklasie, Serie A i LaLiga 26 maja.

Kadra do Hanoweru wyjedzie po meczu z Turcją, a pierwszy mecz Euro 2024 rozegra 16 czerwca o 15:00 w Hamburgu przeciwko Holandii. Później Biało-Czerwonych czekają jeszcze mecze z Austrią i Francją.

Mecze Polaków na Euro 2024: