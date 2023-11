Wskazał główny problem kadry. "Cierpi cały zespół"

W piątkowy wieczór reprezentacja Polski zagra ostatni mecz w grupie w ramach eliminacji do Euro 2024. Kadra prowadzona przez Michała Probierza ma marginalne szanse na wywalczenie bezpośredniego awansu na turniej i niemal wszystko wskazuje na to, że biało-czerwonych czeka gra w barażach w marcu przyszłego roku. Mimo to wciąż są dwa warianty, dzięki którym Polska może awansować na Euro, ale w każdym z nich jest zależna od wyników pozostałych meczów.

To jest problem reprezentacji Polski. "Nie widziałem liderów na boisku"

Tomasz Kłos rozmawiał z "Przeglądem Sportowym Onet" przed meczem z Czechami. Były defensor pochylił się nad obroną Polaków i wskazał ważny problem. - Obrona musi mieć swojego szefa, kiedyś był nim Kamil Glik. Dziś nie ma zawodnika z takim charakterem, wolą walki, zaangażowaniem, poświęceniem i nieustępliwością. Cierpi cały zespół. Cieszę się, że wraca Bednarek. Uważam, że jest potrzebny. Martwi mnie to, że nawet jeśli niektórzy nasi zawodnicy nieźle spisują się w klubach, nie potrafią przełożyć tego na kadrę - powiedział.

Kłos nawiązał też do październikowego spotkania z Mołdawią na Stadionie Narodowym i podzielił się swoimi wnioskami. - Graliśmy wtedy słabo, brakowało kreatywności, nieprzewidywalności czy większej odpowiedzialności za zespół. Jeden oglądał się na drugiego, na boisku nie widziałem liderów. Nie można wciąż czekać na Lewandowskiego, który skupi na sobie uwagę obrońców i jeszcze wypracuje gola albo sam strzeli. On musi mieć wsparcie. Brakuje mi przyspieszenia gry, wygranych pojedynków - dodaje były reprezentant Polski.

Kłos mówi o sytuacji Polaków w grupie. "Awans nie zależy od nas"

Kłos odniósł się też do sytuacji Polaków w eliminacjach do Euro 2024. - Awans do EURO 2024 nie zależy od nas. Szkoda. Człowiek zupełnie inaczej szykowałby się do starcia z Czechami, miałoby ono zupełnie inny wymiar. Czesi wiedzą, o co grają, mają pierwszą z dwóch piłek meczowych. Zajmijmy się sobą, czyli najpierw wygrajmy z Czechami, a potem zobaczymy. Może zdarzy się cud? Jeśli nie, czekamy na marcowe baraże. Zwycięstwo z Czechami może być niezwykle ważne, choćby ze względu na obniżone ostatnio morale - podsumował.

Mecz Polska - Czechy odbędzie się w piątek 17 listopada o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.