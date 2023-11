Sensacyjna decyzja AZ Alkmaar. Legia zupełnie zaskoczona. "Bez konsultacji"

W czwartek 5 października Legia Warszawa przegrała wyjazdowy mecz Ligi Konferencji Europy z AZ Alkmaar 0:1, jednak zdecydowanie więcej mówiło się o tym, co zaszło po zakończeniu spotkania. Holenderscy funkcjonariusze naruszyli nietykalność cielesną prezesa Dariusza Mioduskiego, po czym aresztowali dwóch piłkarzy polskiej drużyny - Josue oraz Radovana Pankova. Następnego dnia zawodnicy wrócili do Warszawy, jednak echa całej sprawy nie milkną do tej pory.

AZ Alkmaar nie będzie sprzedawał biletów na wyjazdowy mecz z Legią

W trakcie tamtego spotkania na trybunach obiektu w Holandii doszło do zamieszek, przez co Legia Warszawa została ukarana grzywną w wysokości 15 tys. euro oraz zakazem sprzedaży biletów na październikowy mecz z Zrinjskim Mostar, który klub ze stolicy wygrał 2:1. W sprawie aresztowań piłkarzy i szarpaniny po zakończeniu meczu nadal trwa śledztwo, przez co relacje na linii Legia - AZ Alkmaar są bardzo napięte.

Świadczy o tym, chociażby fakt, że holenderski klub nie będzie prowadził sprzedaży biletów na mecz z warszawskim zespołem, który odbędzie się 14 grudnia na stadionie przy ul. Łazienkowskiej. "AZ nie będzie sprzedawać biletów na wyjazdowy mecz z Legią Warszawa rozgrywany w połowie grudnia. Po wydarzeniach, które miały miejsce podczas meczu u siebie, przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Doszliśmy do wniosku, że nie można zagwarantować bezpieczeństwa naszym kibicom" - czytamy w oświadczeniu AZ Alkmaar, które pojawiło się w piątek. Oprócz tego Holendrzy przestrzegają swoich kibiców, aby samodzielnie nie wybierali się na wyjazdowe spotkanie.

"Ponieważ bezpieczeństwo jest w AZ sprawą najwyższej wagi, klub musiał niestety podjąć decyzję o nierozpoczynaniu sprzedaży biletów. AZ odradza także swoim kibicom, aby podróżowali samodzielnie" - dodano.

Deklaracja ta nie spodobała się Legii Warszawa, która za pośrednictwem mediów społecznościowych potwierdziła, że zgodnie z regulaminem przekazała określoną liczbę biletów dla gości. W związku z tym klub Dariusza Mioduskiego był gotowy na przyjęcie holenderskich fanów, o czym sam prezes wspominał podczas specjalnej konferencji po scenach w Alkmaar.

"Otrzymaliśmy informację, że klub AZ Alkmaar nie będzie prowadził sprzedaży biletów na mecz w ramach Ligi Konferencji Europy. Decyzja ta podjęta została bez konsultacji z nami. Zgodnie z regulaminem przekazaliśmy określoną liczbę biletów i byliśmy gotowi do przyjęcia gości" - czytamy na profilu X (dawniej Twitter) Legii.

Jak widać, Holendrzy nie chcą jednak skorzystać z gościnności Polaków po wydarzeniach, do których doszło na ich terenie.