Co się musi stać, by Polska awansowała na Euro 2024? Oto scenariusze

Październikowe mecze znacznie skomplikowały sytuację Polski w eliminacjach do Euro 2024. Po wygranej 2:0 nad Wyspami Owczymi kadra prowadzona przez Michała Probierza zremisowała 1:1 z Mołdawią, a jedynego gola strzelił Karol Świderski. To sprawiło, że biało-czerwoni nie są już zależni tylko od siebie i muszą liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w pozostałych meczach. Profil "We Global Football" wyliczył, że reprezentacja Polski ma zaledwie 2,9 proc. na wywalczenie bezpośredniego awansu na mistrzostwa Europy. Bardziej prawdopodobna jest walka o awans przez dwustopniowe baraże w marcu 2024 roku.

Dwa warianty na bezpośredni awans Polski. Co musi się wydarzyć?

Obecnie Polska ma 10 punktów po siedmiu meczach i zajmuje trzecie miejsce w tabeli grupy E. Za nią jest Mołdawia (9 pkt), a przed nią - Albania (13 pkt) oraz Czechy (11 pkt). Starcie z Czechami na Stadionie Narodowym jest ostatnim spotkaniem biało-czerwonych w tych eliminacjach, co oznacza, że mogą mieć maksymalnie 13 punktów na koniec rozgrywek. - Chcemy zagrać dobre spotkanie, a także powalczyć o bezpośredni awans. Sami nie wykorzystaliśmy dobrego momentu, bo miesiąc temu nie wygraliśmy z Mołdawią - mówił Probierz na przedmeczowej konferencji prasowej.

Przed Polakami swój mecz w eliminacjach zagra Albania, która o godz. 18:00 zmierzy się na wyjeździe z Mołdawią. Jeśli Mołdawia wygra ten mecz, Polska straci jakiekolwiek szanse na awans. Co jednak musi się stać, aby Biało-Czerwoni mogli wywalczyć bezpośredni awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy? Jak się okazuje, w grę wchodzą dwa konkretne warianty, ale w każdym z nich podstawowym elementem jest wygrana Polaków z Czechami w piątkowy wieczór.

W pierwszym wariancie należy założyć, że Mołdawia przegra dzisiejsze spotkanie z Albanią. W ostatniej kolejce Mołdawia musi jednak pokonać Czechów. Wtedy Polska ma 13 punktów, Mołdawia - 12, a Czechy - 11. Drugi wariant zakłada, że Mołdawia przegra lub zremisuje u siebie z Albanią. Wtedy wystarczy, że starcie Mołdawii z Czechami zakończy się remisem. Wówczas w tabeli Polska ma 13 punktów, Czechy - 12, a Mołdawia - 11.

Kluczowe starcie między Polską a Czechami odbędzie się w piątek 17 listopada o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Co musi się stać, żeby Polska bezpośrednio awansowała na Euro 2024?

Wariant 1:

Polska wygra z Czechami

Czechy przegrają z Mołdawią

Mołdawia przegra z Albanią

Wariant 2: