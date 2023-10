Probierz się wygadał. Każe kadrowiczom brać przykład z Hajty [WIDEO]

Wygrana z Wyspami Owczymi i remis z Mołdawią - od takich wyników Michał Probierz rozpoczął pracę w roli selekcjonera reprezentacji Polski, zastępując zwolnionego Fernando Santosa w połowie września tego roku. Niestety szanse biało-czerwonych na bezpośredni awans do mistrzostw Europy wyraźnie spadły i są teraz iluzoryczne. Niemal wszystko wskazuje na to, że kadra będzie musiała walczyć o miejsce na Euro 2024 przez dwustopniowe baraże.

REKLAMA

Zobacz wideo Euro 2024 bez Polski? PZPN reaguje. "To jest najgorsze"

Probierz uczy piłkarzy zagrania w stylu Hajty. "To pokazuję zawodnikom"

Probierz był gościem programu "Cafe Futbol" w Polsacie Sport. Jednym z tematów rozmowy był poziom gry kadry w defensywie. Do dyskusji włączył się Tomasz Hajto. - To nie jest zarzut do Ciebie i Twojej decyzji, to jest zarzut do umiejętności piłkarzy gry w defensywie. Nie odbieraj kompletnie tego personalnie. Ja ich przeanalizowałem. Wiem, że miałeś mało czasu, pół mikrocyklu treningowego, by ich przygotować. Wiem, że ich się uczysz. Oni muszą zwracać uwagę na to, że jeśli chcą grać w odpowiedniej lidze i na wysokim poziomie, to muszą wyciągać wnioski - powiedział były reprezentant Polski.

Probierz postanowił na to błyskawicznie zareagować. - Tomek, ja wielu obrońców, którzy są w kadrze, to uczę Twojego zagrania, jak z Schalke (Hajto grał tam w latach 2000-2004 - red.) wracałeś i zawsze przed zagraniem głową popychałeś ręką, tego nie widać. To pokazuję zawodnikom - dodał selekcjoner. W studiu Polsatu Sport Roman Kołtoń zaprezentował to zagranie - chodzi o wystawienie ręki przed przeciwnika, by ten nie wyprzedził i nie przepchał obrońcy.

El. Euro 2024. Kiedy kolejne mecze reprezentacji Polski?

Kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski odbędzie się w pierwszej połowie listopada. W jego trakcie biało-czerwoni zagrają w eliminacjach z Czechami (17.11, godz. 20:45), a także zagrają w meczu towarzyskim z Łotwą (21.11, godz. 20:45). Relacje tekstowe na żywo z meczów Polaków w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.