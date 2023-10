Probierz wskazał problem reprezentacji Polski. "Nie jestem Copperfieldem"

Reprezentacja Polski ma za sobą pierwsze zgrupowanie pod wodzą Michała Probierza. Najpierw biało-czerwoni wygrali 2:0 z Wyspami Owczymi na wyjeździe, a potem zremisowali 1:1 z Mołdawią na Stadionie Narodowym. Po tych wynikach szanse kadry na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy spadły do zaledwie 2,9 procent. To więc oznacza, że najpewniej reprezentacja Polski będzie musiała walczyć o miejsce na Euro 2024 przez baraże.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Probierz wyciągnie reprezentację z kryzysu? Majdan: Ta drużyna się rozjechała

Probierz wskazuje problem reprezentacji Polski. "Jak porównamy kiedyś"

Probierz był gościem programu "Cafe Futbol" w Polsacie Sport. Selekcjoner biało-czerwonych odniósł się do obecnych efektów swojej pracy i przyznał, że nie może od razu przeprowadzić rewolucji w kadrze. - Nie jestem Davidem Copperfieldem i nie jestem w stanie zmienić wszystkiego z dnia na dzień. Mieliśmy tylko mikrocykl tygodniowy czwartek-niedziela. Wiem, nad czym pracować i co zmienić, ale nie zmienię kierunku rozwoju całego zespołu - powiedział.

W rozmowie pojawił się też wątek meczu z Mołdawią na Stadionie Narodowym. - Straciliśmy bramkę z Mołdawią po stałym fragmencie i moglibyśmy dzisiaj mówić, że to kompromitacja linii obrony, że zespół przeciwny stworzył nie wiadomo ile sytuacji. Ale nasi rywale przez 180 minut oddali jeden celny strzał i to po rzucie rożnym. To jest nasz problem, że nie zdobyliśmy większej liczby bramek w tym meczu. Graliśmy kilkoma zawodnikami ofensywnymi, ale nie strzeliliśmy gola, który zmieniłby oblicze grupy - dodał Probierz.

Selekcjoner wskazał też jeden z priorytetów reprezentacji Polski podczas kolejnych zgrupowań kadry. - To tu jest największy problem. Uważam, że jesteśmy w stanie dobrze poukładać tę drużynę pod kątem siły ofensywnej, ale jeśli chodzi o blok obronny, to jak porównamy kiedyś to, jak wyglądała reprezentacja, gdzie grali ci zawodnicy, a dzisiaj gdzie mamy piłkarzy, to jest problem - podsumował.

Kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski odbędzie się w listopadzie. W jego trakcie biało-czerwoni zagrają w eliminacjach z Czechami (17.11, godz. 20:45) na Stadionie Narodowym, a potem zagrają towarzysko z Łotwą (21.11, godz. 20:45). Niewykluczone, że z Łotwą swój pożegnalny mecz w narodowych barwach zagra Grzegorz Krychowiak. Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl poinformował, że trwają rozmowy w tej sprawie między PZPN-em a piłkarzem Abha Club.