Gorąco po konferencji Santosa. Wszyscy o Kuleszy. "Znowu nas wykiwał"

To koniec sagi związanej z nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Cezary Kulesza zdecydował, że następcą Czesława Michniewicza został Fernando Santos, który podpisał z PZPN umowę ważną do końca eliminacji do Euro 2024. Kontrakt zostanie przedłużony po wywalczeniu awansu i będzie obowiązywał do końca mistrzostw świata w 2026 roku. - Chciałbym podziękować panu prezesowi za zaufanie do mnie i do moich współpracowników. To dla nas olbrzymi zaszczyt - mówił Santos na samym początku konferencji.

Wpadka Kuleszy przyćmiła wszystko. "Bardzo pozytywnie wypada Santos"

"Ten Felipe przed nazwiskiem Santos to chyba ostatni akt trollingu ze strony Cezarego Kuleszy" - napisał Maciej Łuczak z "Meczyków".

"Felipe Santos jednak, znowu nas Kulesza wykiwał" - stwierdził Paweł Paczul z weszlo.com.

"Felipe Felipem, ale już bez śmieszkowania - Santos, jak przekazał prezes Kulesza, będzie mieszkał w Polsce, ma dbać o jakość szkolenia młodzieży i ogólnie będzie żył polskim futbolem. Bardzo ważna deklaracja" - napisał Wojciech Bąkowicz z goal.pl.

"Wierzę w słowo my" - pierwsza lekcja, jaką możemy czerpać od Santosa" - napisał Piotr Wesołowicz, dziennikarz Sport.pl.

"Bez fundamentów, budynek się zawali. Musimy się więc skupić na stworzeniu solidnych fundamentów. Widać, że Fernando Santos to inżynier" - zauważa Piotr Kamieniecki, dziennikarz TVP Sport.

"Santos deklaruje, że będzie się angażował w szkolenie młodzieży w Polsce. To bardzo ważne, jeśli w praktyce to będzie realizowane. W końcu może będzie szerszy plan i współpraca na różnych szczeblach dorosła kadra - młodsze reprezentacje" - napisał Dominik Senkowski ze Sport.pl.

"Nie wiem, jak to będzie, Santos ma u mnie carte blanche, ale podziwiam, że facet w tym wieku ma ochotę na tę robotę" - napisał Szymon Ratajczak z Viaplay.

"Nie tracić goli, strzelać gole, "my" zamiast "ja", trzeba wygrywać. Kurde, niegłupi facet" - pisze Damian Smyk z weszlo.com.

"Bardzo pozytywnie wypada pan Santos, super choćby wypowiedź o młodzieży. Nie spodziewałem się, że jest taki dobry w gadce - zdążył skomplementować już każdą grupę (Polacy jako całość, media, kibice, PZPN) przy reprezentacji" - stwierdził Paweł Machitko z transfery.info.