Oficjalnie: Gwiazda ekstraklasy odchodzi. Stal potwierdza: To rekord transferowy

Said Hamulić do Stali Mielec trafił w lipcu 2022 z litewskiego DFK Dainava. Holender szybko stał się gwiazdą Ekstraklasy, w której zdobył dziewięć goli i zaliczył cztery asysty. Tym samym po rundzie jesiennej ex-aequo z Davo z Wisły Płock był najskuteczniejszym zawodnikiem ligi. Dobra forma 22-latka sprawiła, że stał się zawodnikiem rozchwytywanym w silniejszych ligach i jego odejście było tylko kwestią czasu. We wtorek Stal Mielec poinformowała, że transfer został dopięty.

Said Hamulić odchodzi ze Stali Mielec. Rekord transferowy stał się faktem

"Informujemy, że z dniem 23.01.2023 r. Said Hamulic odchodzi z drużyny PGE FKS Stal Mielec i przenosi się do zespołu FC Toulouse. Jest to transfer definitywny- płatny. Kwota transferu jest najwyższa w historii naszego klubu" - czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie Stali Mielec. Ponadto w mediach społecznościowych klubu pojawiło się wideo z podsumowaniem najlepszych akcji Holendra podczas pobytu w Polsce.

Kwota transferu nie padła, ale dziennikarze WP Sportowe Fakty informowali, że wyniesie ponad dwa miliony euro. Nie wszystko trafi jednak do Stali, ponieważ aż 30 procent należy się DFK Dainava, z której do Polski trafił Hamulić.

FC Toulouse występuje w Ligue 1, a więc na pierwszym poziomie rozgrywkowym we Francji. Obecnie zespół zajmuje 12. miejsce w ligowej tabeli i po 19 meczach zgromadził na koncie 23 punktów. Najlepszym strzelcem zespołu z Oksytanii jest Zakaria Aboukhlal, który w tym sezonie zdobył sześć goli w rozgrywkach ligowych.

FC Toulouse nie było jedynym klubem, który interesował się 22-letnim napastnikiem. Wśród kandydatów do ściągnięcia Hamulicia media wymieniały jeszcze szkocki Celtic, kluby z amerykańskiej MLS oraz Raków Częstochowa.