Polak zmienia klub we Włoszech. Nowy rekord transferowy

Latem zeszłego roku Przemysław Wiśniewski przeniósł się z Górnika Zabrze do Venezii. Obrońca szybko odnalazł się w nowym klubie i zaliczył wiele udanych występów. Łącznie zagrał w 20 spotkaniach (19 w Serie B i jedno w Pucharze Włoch). Dzięki dobrej formie Polak jest bardzo blisko zmiany klubu.

Przemysław Wiśniewski pobije rekord w Spezii

W środę Nicolo Schira poinformował, że Wiśniewski jest o krok od przejścia do Spezii. Niedługo później doniesienia te potwierdził Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Zdaniem dziennikarza obie strony doszły do porozumienia, a obrońca ma się przenieść do ekipy z Serie A już tej zimy. Obecnie nowe wieści w sprawie transferu przedstawia portal WP SportoweFakty

Okazuje się, że według ich informacji doliczając wszystkie bonusy kwota, która powędruje do Venezii może sięgnąć 5 mln euro. Oznaczałoby to, że obrońca zostanie najdrożej kupionym graczem przez Spezię w całej historii klubu. Dotychczas rekord należał do Janisa Antiste, którego sprowadzono z Tuluzy za 4,6 mln euro.

Spezia to najbardziej "polski" we Włoszech. W zespole są już Bartłomiej Drągowski, Arkadiusz Reca i Szymon Żurkowski. Do niedawna grał tam również Jakub Kiwior, który został wytransferowany za 25 mln euro do Arsenalu. To właśnie w jego miejsce sprowadzony zostaje Przemysław Wiśniewski.

Transfer do Spezii jest dla obrońcy awansem sportowym, bo to 15. zespół Serie A. Obecny klub Przemysława Wiśniewskiego Venezia mocno zawodzi. W poprzednim sezonie spadli z najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech, a teraz znajduje się w strefie spadkowej drugiej ligi.