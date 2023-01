Wygrał Euro, ale złośliwi to podważali. Kim jest nowy selekcjoner reprezentacji?

We wtorek o godz. 13 prezes PZPN Cezary Kulesza na konferencji na PGE Narodowym przedstawi nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Wszystko wskazuje na to, że wbrew wszelkim doniesieniom nie będą to ani Paulo Bento, ani Vladimir Petković. Według informacji Kacpra Sosnowskiego, dziennikarza Sport.pl, w Warszawie w poniedziałek po południu wylądował Fernando Santos.

Złoto ME, ale i rozczarowania na dużych turniejach

68-letni szkoleniowiec od 2014 r. był selekcjonerem reprezentacji Portugalii, z którą rozstał się po mundialu w Katarze. Portugalczycy wygrali grupę H, w której pokonali 3:2 Ghanę i 2:0 Urugwaj, by w meczu o mniejszym znaczeniu ulec 1:2 Korei Południowej. W 1/8 finału Portugalia aż 6:1 rozbiła Szwajcarię, jednak w ćwierćfinale niespodziewanie przegrała 0:1 z Marokiem. Dlatego największy triumf Santosa to bez wątpienia Euro 2016, na którym Portugalia zwyciężyła, w finale pokonując Francję po golu Edera, a wcześniej, w fazie ćwierćfinału, wyeliminowała w rzutach karnych reprezentację Polski Adama Nawałki.

Dwa lata później na mundialu w Rosji poszło jej zdecydowanie gorzej - Portugalia niespodziewanie odpadła już w 1/8 finału, ulegając Urugwajowi. Marne to pocieszenie, ale wpadkę na MŚ piłkarze Santosa odkuli sobie w Lidze Narodów, którą wygrali w 2019 r. Wówczas w fazie grupowej mierzyli się z Biało-Czerwonymi Jerzego Brzęczka. Na Stadionie Śląskim zdobyli trzy punkty, zwyciężając 3:2, natomiast w Guimaraes był remis 1:1. W fazie play-off Portugalia okazała się lepsza od Szwajcarii oraz Holandii w wielkim finale.

Kolejną dużą imprezą w wykonaniu kadry Santosa było Euro 2020 rozgrywane rok później z powodu pandemii. W tym turnieju Portugalia również rozczarowała - po zajęciu trzeciego miejsca w "grupie śmierci" z Francją i Niemcami, w 1/8 finału uległa 0:1 Belgom. Wspomniany na początku mundial w Katarze był kolejnym rozczarowaniem, bo Portugalia w ostatnich kilkunastu miesiącach obserwuje efektowny rozwój karier wielu utalentowanych piłkarzy. Mówiło się nawet o "złotym pokoleniu", które podczas mistrzostw świata miało zwieńczyć karierę Cristiano Ronaldo. Do tego jednak nie doszło.

Zmarnował złote pokolenie?

Santosowi w ostatnich latach zarzucano niewykorzystanie potencjału kadry narodowej. Zespół złożony z gwiazd pokroju Bruno Fernandesa, Bernardo Silvy czy Joao Felixa - i oczywiście z Ronaldo na czele - grał toporny futbol, a sam selekcjoner był mocno przywiązany do nazwisk lub pewnych schematów taktycznych. Złośliwi pisali, że "Portugalia ma twarz Santosa" - zmęczoną, podstarzałą.

Krytycy podważają nawet złoty medal zdobyty we Francji, gdyż gracze Santosa w fazie grupowej zanotowali trzy remisy - z Islandią, Austrią oraz Węgrami - i zdaniem sceptyków nie byli drużyną godną miana mistrzów Europy. Selekcjoner najczęściej praktykował klasyczne ustawienie 4-3-3 lub 4-1-4-1. Jest to jednak na pewno człowiek, który potrafi ułożyć relacje z drużyną. Cristiano Ronaldo często nazywał go "przyjacielem". Ojczystą drużynę narodową Santos prowadził w 109 meczach.

Doświadczony szkoleniowiec ma też w CV czteroletnią pracę w kadrze Grecji. Z tą reprezentacją zagrał na Euro 2012 w Polsce i Ukrainie oraz na mundialu w Brazylii dwa lata później. W obu przypadkach odpadał w 1/8 finału. Wcześniej był trenerem klubowym. Pracował w każdym z portugalskich gigantów - FC Porto, Benfice i Sportingu.