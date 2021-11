Lista wstydu Paulo Sousy. To nie żart, to jego bilans w kadrze

Paulo Sousa zadebiutował w roli selekcjonera reprezentacji Polski w marcu 2021 roku. Zremisowaliśmy wtedy z Węgrami 3:3. Do tej pory poprowadził kadrę w 15 meczach. Problem w tym, że nie ma się zbytnio czym pochwalić. Nie dość, że zawaliliśmy Euro 2020, zdobywając zaledwie jeden punkt w fazie grupowej, to wiele wskazuje na to, że nie zostaniemy rozstawieni w barażach do mundialu w Katarze. Ale po kolei.

Bilans Sousy to sześć wygranych, pięć remisów i cztery porażki. Ale okazuje się, że pod jego wodzą Polacy zdołali ograć jedynie outsiderów. Portugalski szkoleniowiec ma na rozkładzie wygrane nad Andorą (4:1, 3:0), Albanią (1:0 i 4:1) i San Marino (7:1 i 5:0). To na nich nabił sobie sześć zwycięstw (każdego z tych rywali pokonał dwa razy). Powtórzmy: jego kadra ograła tylko Andorę, Albanię i San Marino.

Z kolei drużyna Sousy nie potrafiła wygrać ani z Węgrami (3:3 i 1:2), ani z Anglikami (1:2 i 1:1), Nie poradziła też sobie z Rosją (1:1), Islandią (2:2), Słowacją (1:2), Hiszpanią (1:1) i Szwecją (2:3).

Fatalny bilans Sousy to nie jedyny jego problem. Portugalczyk nie zdecydował się wystawić najmocniejszego składu na ważny mecz z Węgrami. W poniedziałkowym starciu biało-czerwoni potrzebowali przynajmniej remisu, by mieć pewne rozstawienie w barażach. Tymczasem Sousa wystawił przeciwko Węgrom wielu rezerwowych graczy, a mecz zakończył się porażką Polaków 1:2.

Komu trzeba kibicować we wtorek, by Polacy jednak zachowali rozstawienie? Kibice powinni zwrócić szczególną uwagę na trzy mecze, które rozpoczynają się o 20:45. I trzeba liczyć, że:

Walia nie wygra z Belgią

druga drużyna z grupy G (Holandia, Turcja lub Norwegia) nie będzie mieć lepszego bilansu od Polski. Stanie się tak, jeśli Turcja i Norwegia nie ograją Czarnogóry i Holandii na wyjazdach

Finlandia nie może wygrać więcej niż siedmioma bramkami z Francją

