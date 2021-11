Wystarczy jeden zły wynik i Polska traci rozstawienie! Te mecze zdecydują

Zobacz wideo Ojrzyński: Widać, że niektórzy piłkarze nie dorośli do tej sytuacji

Jeszcze przed poniedziałkowym meczem portal WeGlobal Football opublikował analizę mówiącą, że Polska ma aż 91 procent szans na rozstawienie w barażach.

Jednak po meczu z Węgrami szanse spadły zaledwie do 21,1 procent - Polaków wyprzedziła Szkocja (dzięki pokonaniu 2:0 pewnej awansu Danii), a większe szanse mają również Walijczycy (którzy grają we wtorek z pewną awansu Belgią).

Tabela zespołów z drugich miejsc w el. MŚ 2022:

Portugalia 17 pkt 8 meczów bramki 17:6 (+11) Szkocja 17 pkt 8 14:7 (+7) Włochy 16 pkt 8 13:2 (+11) Rosja 16 pkt 8 14:5 (+9) Szwecja 15 pkt 8 12:6 (+6) Polska 14 pkt 8 18:10 (+8) Walia 14 pkt 7 13:8 (+5) / gra we wtorek z Belgią, walczy o 2. miejsce z Czechami Macedonia Płn. 12 pkt 8 14:11 (+3) / nie ma szans na rozstawienie Turcja 12 pkt 7 16:15 (+1) / gra we wtorek z Czarnogórą, walczy o pierwsze dwa miejsca z Holandią i Norwegią Finlandia 11 pkt 7 10:8 (+2) / gra we wtorek z Francją, walczy o 2. miejsce z Ukrainą (która nie ma szans na rozstawienie)

Na 100 procent rozstawione będą: Portugalia, Szkocja, Włochy oraz Rosja. Na pewno nierozstawiona będzie Macedonia Północna oraz na 99,9 procent Finlandia (jeśli przegra walkę o baraże z Ukrainą, to ona nie ma żadnych szans na rozstawienie). Do grona ekip nierozstawionych dołączą dwie ekipy, które zagrają w barażach jako zwycięzcy grup Ligi Narodów: to Austria oraz Walia lub Czechy (ta ekipa, która zajmie 3. miejsce w grupie).

Co więc musi się stać, by Polska zachowała trzecie miejsce? Spełnione muszą zostać wszystkie trzy warunki:

Walia nie może wygrać z Belgią

druga drużyna z grupy G (Holandia, Turcja lub Norwegia) nie może mieć lepszego bilansu od Polski. Stanie się tak, jeśli Turcja i Norwegia nie ograją Czarnogóry i Holandii na wyjazdach

Finlandia nie może wygrać więcej niż siedmioma bramkami z Francją

O trzeci punkt nie powinniśmy się martwić, ale już dwa pierwsze są sporym problemem. Przede wszystkim dlatego, że Roberto Martinez, selekcjoner reprezentacji Belgii już ogłosił, że jego największe gwiazdy dostaną wolne, przez co Walia będzie miała teoretycznie dużo prostsze zadanie - a wystarczy jej remis. I o ile porażka Holandii z Norwegii byłaby sensacją, o tyle Turcy są faworytami wyjazdowego spotkania z Czarnogórą: choć w pierwszym meczu między tymi ekipami padł remis 2:2, a kilka dni temu Czarnogóra w cztery minuty strzeliła dwa gole Holandii (2:2), zabierając jej pewny awans. To oznacza, że we wtorek polscy kibice powinni zwrócić szczególną uwagę na trzy mecze, które rozpoczynają się o 20:45:

Walia - Belgia

Czarnogóra - Turcja

Holandia - Norwegia

A przypomnijmy, że wystarczy, że tylko jeden z wariantów pójdzie nie po naszej myśli, by Polska straciła rozstawienie. A to ogromna różnica: nierozstawione ekipy mogą trafić w półfinale baraży na Portugalię czy Włochy, a rozstawione na Macedonię Północną czy Austrią. By pojechać do Kataru, trzeba pokonać dwóch rywali: jednego w półfinale, a drugiego w finale baraży (tu rozstawienie nie ma już znaczenia, a gospodarz jest losowany). Ścieżkę awansu poznamy podczas losowania zaplanowanego na piątek 26 listopada.