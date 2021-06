"Módlmy się, żeby nas nie zlali". Były reprezentant ostro przed Hiszpanią

Reprezentacja Polski fatalnie rozpoczęła Euro 2020. W pierwszym meczu przegrała ze Słowacją 1:2 i już na starcie mocno skomplikowała swoją sytuację w grupie. Na domiar złego wyniki ułożyły się tak, że w sobotę Polaków czeka klasyczny "mecz o wszystko" z Hiszpanią. Z tym rywalem Polska wygrała tylko raz, w 1980 roku. Zaliczyła jeden remis, a osiem spotkań przegrała. Ostatni raz obie ekipy zmierzyły się w pamiętnym meczu w 2010 roku. Wtedy kadra Franciszka Smudy przegrała w meczu towarzyskim aż 0:6. Ciężko więc być optymistą przed spotkaniem w Sewilli. Nim na pewno nie jest Wojciech Kowalczyk, który w rozmowie z portalem meczyki.pl bardzo mocno skrytykował jego zdaniem odpowiedzialnych za taki stan rzeczy.

REKLAMA

Zobacz wideo Co w Hiszpanii piszą o nadchodzącym meczu z Polską? Jakub Kręcidło z Sewilli

Wojciech Kowalczyk przejechał się po kadrze. "Pseudotrener"

- Ja oczekiwałem 4 meczów na Euro i by wystarczyło, ale się nie doczekam. Ciągle gramy inaczej, a ci, którzy są pewniakami zawalają nam mecze. Wojciech Szczęsny. Jedyny bramkarz na świecie, który nie wie, gdzie jest bramka. Z Węgrami nie połapał się, gdzie dokładnie za jego plecami jest bramka i była dziura. W Juventusie - słaby sezon. Pierwszy mecz na turnieju - znów nie kryje bliskiego słupka. Ale jest numerem jeden, bo się tego dowiedział już na początku od tego pseudotrenera – grzmiał były reprezentant Polski.

Takim składem Polska ma zagrać z Hiszpanią! Zmiana strategii Sousy w meczu o wszystko

Oprócz Wojciecha Szczęsnego i Paulo Sousy dostało się też innym kadrowiczom i przede wszystkim Zbigniewowi Bońkowi. - Zbigniew Boniek dba o swój wizerunek, o rację swojego wyboru. A przecież piłkarzom, wiedząc, że Boniek odchodzi, nie musi się dobrze z nim współpracować. I zaraz Bońka w PZPN-ie nie będzie, a obrywać dalej się będzie kadrowiczom. Boniek uciekł kiedyś z reprezentacji, ucieknie i teraz. Zostawi to bagno w postaci powiększonej do granic beznadziejności polskiej ligi. A jaką zostawia reprezentację to widzimy. Ta reprezentacja wygląda dwa razy gorzej w defensywie niż za Jerzego Brzęczka. A wtedy nie było ciekawie. W sześciu meczach wygraliśmy jeden z Andorą. 40-milionowy kraj. Dostaliśmy od Bońka selekcjonera, który nie potrafi wygrywać. Jesteśmy wypi*dówkiem? Nie, a gramy jak zespół z wypi*dowa – stwierdził Wojciech Kowalczyk.

W sobotę Polacy będą musieli wyrwać Hiszpanii choćby jeden punkt, żeby nadal być w grze o awans do 1/8 finału. Kowalczyk nie ma wątpliwości, co czeka Polskę w tym meczu. - Bądźmy poważni, musiałby się cud wydarzyć, że Hiszpanie zremisują kolejny mecz 0:0. Za kadencji Luisa Enrique czasami jak ktoś się przed nimi zamuruje, to im nie wpada. Ale Niemcy i Chorwacja przyjęli po 0:6 od tych Hiszpanów. Z drugiej strony Grecy remisowali, Gruzja ledwo, ledwo przegrała, a właśnie teraz ze Szwecją mieli 17 sytuacji bramkowych i nic nie wpadło. Ale z drugiej strony… patrzysz na naszą defensywę i gdzie tu nadzieja? Módlmy się, żeby nas nie zlali wysoko. Jak zagrają 90 minut na pełnym zaangażowaniu to 0:5, jak odpuszczą po 45 minutach to 0:3.

Morata zachwycony Robertem Lewandowskim. "Jeden z największych w historii"

Mural na żywo Sport.pl zagrzewa polskich piłkarzy

Emocje start! Chcesz podzielić się swoimi piłkarskimi emocjami? Nic prostszego. Specjalnie na Euro przygotowaliśmy Mural na żywo! Pokaż nam, jak kibicujesz polskiej reprezentacji, a my spośród przesłanych haseł wybierzemy najlepsze i umieścimy je na żywym muralu oraz największym ekranie LED w Warszawie. Mural jest do obejrzenia w Warszawie pod adresem Waryńskiego 3, ekran przy Placu Unii, a swoje zgłoszenia możesz przesyłać pod linkiem muralnazywo.pl.