Największy polski wygrany przełożenia Euro2020. "Panuję nad tym szaleństwem"

Ale być może jeszcze lepiej przeskok w karierze Jakuba Modera pokazuje to, co działo się z jego karierą latem 2019 roku. Jacek Magiera nie powołał go wtedy na rozgrywane w Polsce mistrzostwa świata U-20, twierdząc że nie jest gotowy na tak dużą imprezę. - Dotknęło mnie to, ale starałem się dość szybko wyrzucić to z głowy - wspomina. Minęły dwa lata. Moder w tym czasie wrócił do Lecha Poznań z wypożyczenia, wywalczył miejsce w pierwszym składzie, awansował do Ligi Europy i tak spodobał się skautom Brighton, że został najdrożej wykupionym piłkarzem z polskiej ligi. W Anglii gra od pół roku. Nie odbił się, nie poddał i nie dał zaskoczyć wysokimi wymaganiami. W dwunastu meczach uzbierał 646 minut, w trzech ostatnich zagrał w pełnym wymiarze. Do kadry powoływał go Jerzy Brzęczek i powołuje Paulo Sousa. W marcu strzelił gola na Wembley. Gdy selekcjoner reprezentacji Polski powiedział, kogo zabiera na mundial, przy jego nazwisku nie było żadnego zaskoczenia. Tymczasem wszyscy piłkarze - z wyjątkiem Tymoteusza Puchacza - którzy zagrali na młodzieżowym mundialu dwa lata temu, nadchodzące Euro obejrzą w telewizji.

Jakub Moder wykorzystuje sprzyjające okoliczności. Gdy w Lechu Poznań zawodził Karlo Muhar, na dobre posadził go na ławce rezerwowych, a później wysłał na wypożyczenie do Turcji. Gdy Tariq Lamptey, podstawowy wahadłowy Brighton, złapał kontuzję, zajął jego miejsce przy lewej linii bocznej i poradził sobie, mimo że nigdy wcześniej nie grał na tej pozycji. Gdy Mateusz Klich na ostatnim zgrupowaniu wypadł przez pozytywny wynik testu, Moder strzelił gola Anglikom. Pandemia to też okoliczność, którą wykorzystał. To po pierwszym lockdownie wystrzelił z formą i wepchnął się do kadry. Gdyby turniej odbył się w pierwotnym terminie - latem 2020 - najprawdopodobniej nie zdążyłby przekonać selekcjonera.

- Rok temu mogłem tylko pomarzyć o wyjeździe na ten turniej. Ostatnie Euro oglądałem w telewizji, ostatni mundial zresztą też. I zawsze marzyłem, żeby na tak wielki turniej pojechać. Teraz chcę zrobić wszystko, żeby w pierwszym meczu ze Słowacją wybiec w pierwszym składzie - deklarował Moder na konferencji prasowej.

Pierwsze dni w Brighton nie były jednak łatwe. Wylot z Poznania opóźnił się o kilkanaście dni, bo piłkarz wciąż otrzymywał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Czuł się dobrze, ale w czasie izolacji nie miał możliwości, żeby trenować. Miał tylko odpocząć w rodzinnym domu podczas świąt Bożego Narodzenia, ale utknął do połowy stycznia, aż w końcu klub przysłał po niego prywatny samolot. Wylądował w nowym klubie z zaległościami. Trenerzy dali mu czas, zapewniali, że rozumieją sytuację i są cierpliwi. Ale Moder nie kazał jednak długo na siebie czekać. W trzy tygodnie wrócił do formy i zaczął grać. Mimo niesprzyjających okoliczności nie dołączył do licznej grupy polskich piłkarzy, którzy po odejściu do zachodniej ligi mieli problem z przystosowaniem się do wymagań.

- Przygotowanie motoryczne i fizyczne w Lechu Poznań stoi na bardzo dobrym poziomie, więc byłem gotowy na wyjazd. Wiadomo, że jest tam wyższa intensywność. Najbardziej czuć to w meczach: akcja za akcję, bardzo duża dynamika, więc po kilku pierwszych spotkaniach byłem wykończony. Ale w miarę szybko się przyzwyczaiłem - opowiada. - Nie było też tak, że musiałem poprawić w swojej grze jeden konkretny element. Wszystko, co umiałem, musiałem po prostu rozwijać. W Premier League, moim zadaniem najsilniejszej lidze na świecie, nie możesz odstawać w żadnym aspekcie.

Nowa pozycja? Moder brał jak leciało. Nie narzekał, nie bał się, nie wątpił, że podoła. Zamiast narzekać, że dotychczas grał w środku pola, pracował, by nie zawieść przy linii. - Byłem zaskoczony, że trener mnie tam wystawił. Nigdy wcześniej tam nie grałem, nie czułem, że to moja pozycja, ale nauczyłem się tam nowych rzeczy. Wciąż jednak nie czuję się tam komfortowo. Poza tym, to było nieco trochę inne wahadło niż to, na którym w reprezentacji grali ostatnio Arkadiusz Reca czy Maciej Rybus. Bywało tak, że często grałem w środku pola, ale często schodziłem do lewej strony. Cieszy mnie liczba minut, które rozegrałem. Nie jest łatwo wyjechać z Polski do tak mocnej ligi i łapać się do składu. Wszystko potoczyło się dla mnie bardzo dobrze i z tego pierwszego półrocza w Anglii jestem zadowolony.

Paulo Sousa na razie nie rozmawiał z Moderem, na jakiej pozycji widzi go w reprezentacji, ale wydaje się, że wszystko zostanie po staremu i będzie to środek pomocy. Rywalizacja o miejsce w składzie między nim a Mateuszem Klichem, który również ma za sobą bardzo udany sezon, wygląda na jedną z najbardziej zaciekłych w całej kadrze. A przecież jest jeszcze nieco zapomniany Karol Linetty. Paulo Sousa chciał go powołać już na swoje pierwsze zgrupowanie, ale w marcu nie było to możliwe, bo Linetty przechorował wtedy koronawirusa. Selekcjoner musi być do niego przekonany, skoro przymknął oko na jego nieudane miesiące w Torino i zabrał na Euro kosztem lepiej sprawdzonych zawodników. - Nie czuję tremy - przyznaje jednak Moder i zapowiada, że w najbliższych tygodniach zrobi wszystko, by w Sankt Petersburgu wybiec w pierwszym składzie.

Na przekonanie selekcjonera do siebie ma jeszcze dwa tygodnie, bo zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 8 czerwca. Do tego momentu zapadną najważniejsze decyzje. Na koniec Polacy zagrają sparing z Islandią i wyjadą do Gdańska, by stamtąd dolatywać na mecze Euro. Tydzień wcześniej - 1 czerwca - zagrają we Wrocławiu z Rosją.

We wtorek po południu reprezentanci mają odbyć pierwszy taktyczny trening na tym zgrupowaniu, a w kolejnych dniach nieco się zrelaksują: wspólnie ze swoimi rodzinami przedpremierowo obejrzą film "Druga połowa" i będą na zorganizowanym specjalnie dla nich koncercie braci Golec.