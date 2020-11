Są wyniki badań Roberta Gumnego! Przemysław Płacheta zostaje w kadrze Brzęczka

- Robert Gumny przeszedł badania obrazowe, które wykluczyły obecność poważnego urazu odniesionego we wczorajszym meczu - napisał na Twitterze Jakub Kwiatkowski. Rzecznik prasowy PZPN poinformował także, że Przemysław Płacheta zostanie z kadrą do końca zgrupowania (pierwotny plan zakładał, że niebawem dołączy do drużyny U21).

