Jerzy Brzęczek przekazał złe informacje po kontuzji piłkarza. Fatalne wieści dla kadry u-21!

Dwóch zawodników reprezentacji Polski zadebiutowało w towarzyskim meczu z Ukrainą na Stadionie Śląskim w Chorzowie wygranym 2:0 (1:0). Przy drugiej bramce strzelonej przez Jakuba Modera asystował Przemysław Płacheta. - Obu debiutantów zagrało dobry mecz, zwłaszcza w grze ofensywnej. U Przemka Płachety na pewno było kilka zagrań, które warto wyróżnić i zrobimy to po analizie spotkania - mówił w rozmowie z TVP Sport Jerzy Brzęczek.

REKLAMA

Zobacz wideo Gikiewicz: Ktoś powinien do mnie zadzwonić i powiedzieć, co myśli, jaki ma ze mną problem

Kontuzja Roberta Gumnego. "To uraz mięśnia dwugłowego"

Trener kadry wypowiedział się także o sytuacji drugiego z debiutantów, Roberta Gumnego, który zszedł z boiska z kontuzją. - To uraz mięśnia dwugłowego. W czwartek rano przejdzie badania, ale nie wygląda to zbyt optymistycznie. Mamy nadzieję, że mimo wszystko to nie będzie groźny uraz - wskazał selekcjoner polskiej kadry. To bardzo zła informacja dla trenera kadry U-21 Macieja Stolarczyka, który już we wtorek zagra kluczowy mecz o awans na mistrzostwa Europy z Łotwą. Gumny miał się pojawić na zgrupowaniu kadry młodzieżowej, ale wiele wskazuje na to, że będzie musiał odpuścić to spotkanie.

Polska miała jednego lidera! Zagrał prawdziwy koncert. Ale są też dwóje [OCENY]

- Ukraińcy potwierdzili klasę i umiejętności jako zespół. W drugiej połowie mieliśmy dużo strat i błędów, nie mogliśmy utrzymać się przy piłce. To dla nas pozytywne spotkanie i ważne zwycięstwo, bo to jest sztuka, żeby wygrać z drużyną, która ma przewagę - opisywał Brzęczek.

Ważna deklaracja Zielińskiego. Wskazał pozycję, na której chce grać w reprezentacji

Brzęczek zdradził, co powiedział zawodnikom w szatni. "Od razu o tym rozmawialiśmy"

- Chwała chłopakom za skuteczność. Zabrakło nam spokoju w rozegraniu. To na pewno ciekawy materiał do analizy, ale mogliśmy stworzyć więcej sytuacji. Nie możemy też jednak przesadzać, że nie będziemy się cieszyć ze zwycięstwa. Ale nie chcemy się przesadnie zadowolić tym wynikiem. Od razu rozmawialiśmy o tym w szatni z zawodnikami. Liczy się zwycięstwo i skuteczność, ale dużo pracy przed nami - dodał trener.

Ciszę na Stadionie Śląskim przerywał tylko jeden piłkarz. Wygrał swoją wielką szansę

Przed reprezentacją Polski teraz dwa spotkania Ligi Narodów. W niedzielę, 15 listopada zmierzy się z Włochami, a w środę, 18 listopada z Holandią. Polska jest liderem grupy I dywizji A tych rozgrywek i ma szansę na awans do turnieju Final Four, który mogłaby wówczas zorganizować.