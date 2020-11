Tak ukraińskie media komentują mecz z Polską. "Lewandowski nie był potrzebny"

Wynik lepszy niż gra - tak można opisać środowy sparing reprezentacji Polski. Ukraińcy częściej atakowali i grali ładniej, ale to Polacy strzelali gole. Zespół Jerzego Brzęczka, w bardzo eksperymentalnym składzie, wygrał 2:0 po bramkach Krzysztofa Piątka i Jakuba Modera.

Polska niespodziewanie wygrała z Ukrainą! Rywale grali, ale to nasi strzelali

Ukraińskie media zwracają uwagę, że zespół Andrija Szewczenki grał lepiej od Polaków. - Ukraina pokazała klasę, ale poległa z Polską - napisali dziennikarze portalu sport.ua. - Obydwa zespoły nie grały w optymalnych składach. Ukraińcy mieli przewagę na początku, po 20 minutach Polacy wrócili do gry. Nasza kadra znów atakowała, ale nagle błąd popełnił Lunin, który z jakiegoś powodu wyszedł z bramki. Źle trafił w piłkę i Piątek wykorzystał jego wpadkę - podsumowali mecz dziennikarze.

Dziennikarze portalu football.ua podkreślili, że gdy Ukraińcy przejmowali inicjatywę, to Polacy zdobywali bramki. - Pod koniec pierwszej połowy błąd popełnił Lunin, który lekkomyślnie opuścił bramkę. Polacy takiej okazji nie zmarnowali i Piątek trafił do pustej bramki. W drugiej połowie Ukraina ponownie atakowała, jednak to Polacy strzelili gola na 2:0, gdy chwilę po wejściu na boisku do siatki trafił Jakub Moder - napisano w podsumowaniu meczu.

"Polakom nawet nie był potrzebny Lewandowski"

W meczu z Ukrainą Polacy zagrali w eksperymentalnym, m.in. bez Lewandowskiego, Krychowiaka czy Glika. - Ukraina trzeci raz z rzędu przegrywa mecz na wyjeździe. Polacy nie potrzebowali nawet Lewandowskiego. Zagrali też bez Kędziory z Dynama Kijów - podkreślili dziennikarze ua-football.com.