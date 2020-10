Sergio Ramos, Marco Verratti, Romelu Lukaku, a obok nich młody Polak! Wielkie wyróżnienie

- Ostatnie tygodnie to dla niego bajka. Dało się zrozumieć, że nie pękł przeciwko Finlandii, chociaż pierwszy raz wyszedł w pierwszym składzie reprezentacji. Ale, że przeciwko Włochom zagra tak odważnie i skutecznie? Bardzo miłe zaskoczenie. Cały czas spoglądał przed siebie, grał z pierwszej piłki, w prostych sytuacjach podejmował optymalne decyzje, w trudniejszych nie bał się ryzyka, celnie uderzył na bramkę i nieźle spisywał się w defensywie. Zachowawczość? Presja? Trema? Gra na alibi? Jakub Moder tego nie zna - tak pisał o reprezentancie Polski Dawid Szymczak, który ocenił jego występ na "4,5" w skali 1-6. Polaka docenili także zagraniczni fachowcy.

Statystyczny portal "Whoscored" nominował Polaka do jedenastki kolejki. W drużynie roi się od gwiazd. W obronie znalazł się Sergio Ramos, w pomocy Marco Verratti, a w ataku Romelu Lukaku.

Modera pochwalił też Lewandowski

- Powiem szczerze, że to jest człowiek, którego pierwszy raz zobaczyłem na żywo i oglądałem go dłużej niż kilka minut. Ma wokół siebie aurę, która daje i pokazuje, że jest człowiekiem, który faktycznie ma wielki potencjał i wielkie umiejętności jak na swój wiek. Oczywiście przy wysiłku i pracy, która go czeka, może naprawdę zrobić fajną karierę - powiedział o najdroższym piłkarzu w historii Ekstraklasy Robert Lewandowski.

