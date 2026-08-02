Tak Papszun podsumował to, co zrobiła Legia z Zagłębiem

Legia Warszawa odniosła drugie zwycięstwo w tym sezonie w PKO BP Ekstraklasie. Zespół prowadzony przez trenera Marka Papszuna pokonał u siebie Zagłębie Lubin 3:1 (1:1). "To był dopiero drugi mecz tego sezonu, więc trudno o wielkie wnioski, ale kibice Legii Warszawa w końcu mogą mieć nadzieję na lepszy czas. Drużyna Marka Papszuna wygrała szóste spotkanie o punkty z rzędu, a w meczu z Zagłębiem Lubin (3:1) do wyniku dołożyła efektowny styl" - pisał Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl w spostrzeżeniach z meczu.

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Oto, co Marek Papszun po meczu z Zagłębiem Lubin

Trener Marek Papszun podkreślił na pomeczowej konferencji prasowej, że jego zespół pokazał swoją tożsamość jako drużyna.

- Przede wszystkim bardzo zależało nam na wygraniu pierwszego meczu u siebie. Chcieliśmy dobrze zaprezentować się naszej publiczności i sprawić, by był to dobry prognostyk na cały sezon. Zależało nam też, by zrobić to w sposób, który pokaże naszą tożsamość jako zespołu. Nie chcę mówić, że wyłącznie na swoich warunkach, bo byłby to brak szacunku wobec rywala, ale chcieliśmy pokazać, jaką jesteśmy drużyną. Tak właśnie było, mimo że mecz nie układał się dobrze. Później doszły jeszcze kontrowersje sędziowskie. Nawet zawodnicy drużyny przeciwnej byli zdziwieni, że bramka nie została uznana. To jednak nas nie złamało. I to jest bardzo ważne, że pokazaliśmy odporność psychiczną i konsekwentnie dążyliśmy do zwycięstwa. Taki był nasz cel i go osiągnęliśmy - powiedział Papszun, cytowany przez Legia.net.

Był on bardzo zadowolony z postawy w ofensywie.

- Jednocześnie uważam, że pokazaliśmy dużo jakości. Przeprowadziliśmy kilka naprawdę bardzo dobrych akcji, oddaliśmy wiele strzałów i zdobyliśmy trzy bramki po naszych charakterystycznych, można powiedzieć, flagowych zachowaniach. Z tego jestem bardzo zadowolony. To był naprawdę dobry mecz. Bardzo się cieszę, że pociągnęliśmy kibiców, a oni ponieśli nas. Oby tak dalej - dodał Papszun.

Według niego znów wiele drużynie pomogły zmiany.

- Po raz kolejny przekonaliśmy się, jak ważne są zmiany. To właśnie one pozwoliły nam odzyskać rytm gry. Nie chodzi tylko o konkrety, że Adamski zdobył bramkę, Wahan był bezpośrednio zaangażowany. Dobre zmiany dali też Żewłakow i Reca, który razem z Arreiolem pomógł nam w końcówce. Wszystkie pięć zmian znowu oceniam pozytywnie. Dla mnie, jako trenera, to bardzo budujące. Oznacza to, że zawodnicy są gotowi do gry i potrafią pomóc drużynie. Szczególnie, że warunki były bardzo trudne dla obu zespołów. Było to wyraźnie widać. Dlatego zmiany miały naprawdę ogromne znaczenie - przyznał trener Legii.

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Warszawianie w trzeciej kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierzą się w sobotę, 8 sierpnia na wyjeździe z Koroną Kielce.

Początek spotkania o godz. 20.15, relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.